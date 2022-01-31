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Только США беспокоятся о "вторжении" России на Украину, заявил дипломат
Только США беспокоятся о "вторжении" России на Украину, заявил дипломат - РИА Новости, 31.01.2022
Только США беспокоятся о "вторжении" России на Украину, заявил дипломат
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский иронично прокомментировал интервью постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, написав, что Россия и Украина не РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:43
2022-01-31T12:43
в мире
киев
сша
оон
владимир зеленский
совет безопасности оон
мид украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский иронично прокомментировал интервью постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, написав, что Россия и Украина не волнуются о якобы вторжении, только Вашингтон начеку.Ранее Томас-Гринфилд в интервью телеканалу ABC (расшифровка приводится на сайте постпредства США при ООН) заявила, что Россия якобы использует дезинформацию и "призывает украинцев не беспокоиться о нападении", в то время как США знают, что "нападение возможно"."Как заботливо со стороны наших американских друзей! Россия не волнуется об атаке, Украина тоже не беспокоится (мы якобы "призываем их этого не делать"), на чеку только США! Похоже, что, согласно постпреду США при ООН, Совбез ООН - это клуб обеспокоенных людей, которым США говорят, о чем волноваться", - написал Полянский в Twitter.Президент Украины Владимир Зеленский в прошлую пятницу заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается. Он также отметил, что заявления о возможной эскалации ситуации с Россией вызвали панику на рынках и финансовом секторе, что негативно сказывается на экономике, инвесторы выводят из страны деньги.Ранее корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, обнародовал в своем аккаунте в Twitter "подробности" беседы лидеров США и Украины. В частности, по его словам, Байден заявил Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля". Президент США якобы также предупредил своего коллегу, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать", утверждал репортер телеканала. Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла эту информацию. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также опроверг это. Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг во второй половине дня. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения СМИ о якобы разногласиях между Зеленским и Байденом в ходе их телефонного разговора.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/kampaniya-1770271865.html
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в мире, киев, сша, оон, владимир зеленский, совет безопасности оон, мид украины, дмитрий кулеба, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр, россия
12:43 31.01.2022
 
Только США беспокоятся о "вторжении" России на Украину, заявил дипломат

Дипломат Полянский: Россия и Украина не волнуются о "вторжении", только США

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский иронично прокомментировал интервью постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, написав, что Россия и Украина не волнуются о якобы вторжении, только Вашингтон начеку.
Ранее Томас-Гринфилд в интервью телеканалу ABC (расшифровка приводится на сайте постпредства США при ООН) заявила, что Россия якобы использует дезинформацию и "призывает украинцев не беспокоиться о нападении", в то время как США знают, что "нападение возможно".
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"Как заботливо со стороны наших американских друзей! Россия не волнуется об атаке, Украина тоже не беспокоится (мы якобы "призываем их этого не делать"), на чеку только США! Похоже, что, согласно постпреду США при ООН, Совбез ООН - это клуб обеспокоенных людей, которым США говорят, о чем волноваться", - написал Полянский в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский в прошлую пятницу заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается. Он также отметил, что заявления о возможной эскалации ситуации с Россией вызвали панику на рынках и финансовом секторе, что негативно сказывается на экономике, инвесторы выводят из страны деньги.
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Ранее корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, обнародовал в своем аккаунте в Twitter "подробности" беседы лидеров США и Украины. В частности, по его словам, Байден заявил Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля". Президент США якобы также предупредил своего коллегу, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать", утверждал репортер телеканала. Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла эту информацию. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также опроверг это. Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг во второй половине дня. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения СМИ о якобы разногласиях между Зеленским и Байденом в ходе их телефонного разговора.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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