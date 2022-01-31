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Клиенты ВТБ в январе стали на 20% чаще использовать онлайн-сервисы банка
Клиенты ВТБ в январе стали на 20% чаще использовать онлайн-сервисы банка - РИА Новости, 31.01.2022
Клиенты ВТБ в январе стали на 20% чаще использовать онлайн-сервисы банка
Клиенты ВТБ в январе стали на 20% чаще, чем в аналогичный период прошлого года, использовать мобильное приложение (4+) и интернет-банк на фоне распространения... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:38
2022-01-31T15:38
2022-01-31T15:38
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Клиенты ВТБ в январе стали на 20% чаще, чем в аналогичный период прошлого года, использовать мобильное приложение (4+) и интернет-банк на фоне распространения новой волны коронавируса, одновременно доля цифровых продаж розничных услуг ВТБ приблизилась к 50%, сообщает банк."В среднем в январе пользователи ВТБ Онлайн заходили в приложение или интернет-банк пять раз в неделю, что на 21% больше, чем год назад. Кроме операций по оформлению продуктов, клиенты активно совершают платежи и переводы, проверяют баланс счетов, заказывают справки, отправляют заявления на государственные услуги", - говорится в сообщении.Также в январе клиенты ВТБ оформили дистанционно почти каждый второй из самых популярных розничных продуктов, включая кредиты, срочные вклады, брокерские счета, страховки и другие услуги. По сравнению с январем 2021 года, доля цифровых продаж выросла на 12 процентных пунктов — с 37% до 49%, а среднедневной показатель – с 54% до 60%.Доля депозитов, оформленных через ВТБ Онлайн, в январе составила около 65% (+24 процентных пункта к январю 2021 года), цифровых кредитов – 38% (+15 п.п.), онлайн-зачислений средств до востребования – 50% (+10 п.п.).
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новости компаний - экономика, втб, россия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости
. Клиенты ВТБ в январе стали на 20% чаще, чем в аналогичный период прошлого года, использовать мобильное приложение (4+) и интернет-банк на фоне распространения новой волны коронавируса, одновременно доля цифровых продаж розничных услуг ВТБ
приблизилась к 50%, сообщает банк.
"В среднем в январе пользователи ВТБ Онлайн заходили в приложение или интернет-банк пять раз в неделю, что на 21% больше, чем год назад. Кроме операций по оформлению продуктов, клиенты активно совершают платежи и переводы, проверяют баланс счетов, заказывают справки, отправляют заявления на государственные услуги", - говорится в сообщении.
Также в январе клиенты ВТБ оформили дистанционно почти каждый второй из самых популярных розничных продуктов, включая кредиты, срочные вклады, брокерские счета, страховки и другие услуги. По сравнению с январем 2021 года, доля цифровых продаж выросла на 12 процентных пунктов — с 37% до 49%, а среднедневной показатель – с 54% до 60%.
Доля депозитов, оформленных через ВТБ Онлайн, в январе составила около 65% (+24 процентных пункта к январю 2021 года), цифровых кредитов – 38% (+15 п.п.), онлайн-зачислений средств до востребования – 50% (+10 п.п.).
"Переходя на "удаленку", многие клиенты предпочитают решать все повседневные финансовые вопросы с помощью цифровых сервисов, поэтому объемы цифровых продаж стабильно растут. Это удобнее и безопаснее, особенно в период новой "волны" коронавируса. Дополнительная защита клиентов является для нас первостепенной задачей, и мы готовы расширять объемы дистанционного обслуживания, увеличив предельную нагрузку ВТБ Онлайн до 500 тысяч одновременных сессий", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.