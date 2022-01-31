Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/vstrecha-1770361819.html
МИД подтвердил встречу Лаврова и Сийярто во вторник
МИД подтвердил встречу Лаврова и Сийярто во вторник - РИА Новости, 31.01.2022
МИД подтвердил встречу Лаврова и Сийярто во вторник
В МИД РФ подтвердили, что встреча главы российской МИД с венгерским коллегой может пройти во вторник. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:26
2022-01-31T18:26
в мире
венгрия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
петер сийярто
мид венгрии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594167590_0:0:2577:1450_1920x0_80_0_0_4efb877e5bf93f10e051e3ff173d967d.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В МИД РФ подтвердили, что встреча главы российской МИД с венгерским коллегой может пройти во вторник.Ранее пресс-служба венгерского правительства сообщила, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.Комментируя журналистам эти сообщения, "в МИД России подтвердили" их.
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770131460.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594167590_0:0:2577:1934_1920x0_80_0_0_589c67519b525c3f09832b8768ce049b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, петер сийярто, мид венгрии, россия
18:26 31.01.2022
 
МИД подтвердил встречу Лаврова и Сийярто во вторник

МИД подтвердил, что встреча Лаврова с венгерским коллегой Сийярто может пройти во вторник

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Доме приемов МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В МИД РФ подтвердили, что встреча главы российской МИД с венгерским коллегой может пройти во вторник.
Ранее пресс-служба венгерского правительства сообщила, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Комментируя журналистам эти сообщения, "в МИД России подтвердили" их.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 15:31
Венгрия сочла размещение дополнительных сил НАТО нецелесообразным
 
В миреВенгрияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровПетер СийяртоМИД ВенгрииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Названы самые дорогие и дешевые для жизни города в России
09:18В Югре четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном месторождении
09:15В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу
09:10Экс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины
09:09Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
09:07В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР
Лента новостейМолния
Названы самые дорогие и дешевые для жизни города в РоссииВ Югре четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном месторожденииВ Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницуЭкс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и УкраиныСуд продлил арест экс-мэра Владивостока ГуменюкаВ Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охотеБолее миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР