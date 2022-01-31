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МИД подтвердил встречу Лаврова и Сийярто во вторник
МИД подтвердил встречу Лаврова и Сийярто во вторник - РИА Новости, 31.01.2022
МИД подтвердил встречу Лаврова и Сийярто во вторник
В МИД РФ подтвердили, что встреча главы российской МИД с венгерским коллегой может пройти во вторник. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:26
2022-01-31T18:26
2022-01-31T18:26
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венгрия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
петер сийярто
мид венгрии
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В МИД РФ подтвердили, что встреча главы российской МИД с венгерским коллегой может пройти во вторник.Ранее пресс-служба венгерского правительства сообщила, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.Комментируя журналистам эти сообщения, "в МИД России подтвердили" их.
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770131460.html
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в мире, венгрия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, петер сийярто, мид венгрии, россия
МИД подтвердил встречу Лаврова и Сийярто во вторник
МИД подтвердил, что встреча Лаврова с венгерским коллегой Сийярто может пройти во вторник