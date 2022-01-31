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В Кремле раскрыли повестку встречи Путина с премьером Венгрии
В Кремле раскрыли повестку встречи Путина с премьером Венгрии - РИА Новости, 31.01.2022
В Кремле раскрыли повестку встречи Путина с премьером Венгрии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве 1 февраля обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:10
2022-01-31T15:13
в мире
венгрия
москва
владимир путин
виктор орбан
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве 1 февраля обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Первого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в России с визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности", - говорится в сообщении.
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в мире, венгрия, москва, владимир путин, виктор орбан, россия
15:10 31.01.2022 (обновлено: 15:13 31.01.2022)
 
В Кремле раскрыли повестку встречи Путина с премьером Венгрии

Президент Путин и премьер Венгрии Орбан обсудят проблемы европейской безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве 1 февраля обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Первого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в России с визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности", - говорится в сообщении.
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