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В Кремле рассказали об ожиданиях от визита премьера Венгрии в Россию

В Кремле рассказали об ожиданиях от визита премьера Венгрии в Россию - РИА Новости, 31.01.2022

В Кремле рассказали об ожиданиях от визита премьера Венгрии в Россию

России весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:59

2022-01-31T12:59

2022-01-31T12:59

в мире

венгрия

виктор орбан

александр новак

газпром

аэс "пакш"

петер сийярто

мид венгрии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. России весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, завтра состоится - мы надеемся - завтра состоится визит господина (премьера Виктора) Орбана. Это очень важный визит. У нас весьма развитые отношения с Венгрией. Нам весьма импортирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров, это нам очень импонирует", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что России "импонирует также, что несмотря на все негативные тенденции, связанные с коронавирусом, нам удается продолжать все экономические проекты"."Коих немало на повестке дня. И также совместное обсуждение международных дел. В том числе, и наиболее остро стоящих на повестке дня. Ну они все хорошо известны", - добавил Песков.Рабочий визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию состоится 1 февраля. Планируется, что в ходе визита Орбан обсудит АЭС "Пакш", расширение контракта с "Газпромом", сотрудничество в сфере производства вакцин и в сфере космоса. В четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с российским вице-премьером Александр Новаком, в ходе которого было сообщено, что экспорт российского газа в Венгрию в 2021 году остался на уровне 5,9 миллиарда кубометров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220129/vengriya-1770134985.html

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770131460.html

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в мире, венгрия, виктор орбан, александр новак, газпром, аэс "пакш", петер сийярто, мид венгрии, россия