https://ria.ru/20220131/vooruzhenie-1770311822.html
Польша предоставит Украине оборонительное вооружение
Польша предоставит Украине оборонительное вооружение - РИА Новости, 31.01.2022
Польша предоставит Украине оборонительное вооружение
Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение, заявил журналистам в понедельник глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:28
2022-01-31T14:28
2022-01-31T14:33
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польша
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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение, заявил журналистам в понедельник глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох."Принято решение о передаче Украине оборонительного вооружения", - сказал Солох.Он пояснил, что речь идет о "нескольких десятках тысяч штук" вооружения, не уточнив его наименования.
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в мире, украина, польша
14:28 31.01.2022 (обновлено: 14:33 31.01.2022)
Польша предоставит Украине оборонительное вооружение
Польша предоставит Украине несколько десятков тысяч единиц оборонительного вооружения