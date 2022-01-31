https://ria.ru/20220131/vooruzhenie-1770311822.html

Польша предоставит Украине оборонительное вооружение

Польша предоставит Украине оборонительное вооружение - РИА Новости, 31.01.2022

Польша предоставит Украине оборонительное вооружение

Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение, заявил журналистам в понедельник глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:28

2022-01-31T14:28

2022-01-31T14:33

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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение, заявил журналистам в понедельник глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох."Принято решение о передаче Украине оборонительного вооружения", - сказал Солох.Он пояснил, что речь идет о "нескольких десятках тысяч штук" вооружения, не уточнив его наименования.

https://ria.ru/20220131/kharkov-1770275375.html

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в мире, украина, польша