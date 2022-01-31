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Небензя прокомментировал заявление Запада о военных у границ Украины
Небензя прокомментировал заявление Запада о военных у границ Украины - РИА Новости, 31.01.2022
Небензя прокомментировал заявление Запада о военных у границ Украины
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда страны Запада взяли данные о 100 тысяч российских военных вблизи Украины. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T22:07
2022-01-31T22:31
в мире
украина
киев
оон
дмитрий песков
нато
василий небензя
россия
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ООН, 31 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда страны Запада взяли данные о 100 тысяч российских военных вблизи Украины.Отвечая на вопрос журналиста о том, "сколько там на самом деле военных", Небензя сказал: "Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр"."Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных", - добавил он."Мы эту цифру нигде не называли и не подтверждали. Мы помним эти приемы еще с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательства оружия массового поражения в Ираке. Оружие так и не нашли, но что стало со страной, всем известно", – указал он.Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании Совбеза ООН Пауэлл заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого в Ираке оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.Небензя потребовал от США доказательств того, что Россия якобы собирается напасть на Украину. "Раз уж наши американские коллеги собрали нас сегодня, то пусть они предъявят хоть какие-то доказательства, кроме измышлений о том, что Россия собирается напасть на Украину. В выступлении моей американской коллеги было достаточно обвинений в агрессивных действиях России, но ни одного конкретного факта", - сказал Небензя.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/posledstviya-1770387041.html
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в мире, украина, киев, оон, дмитрий песков, нато, василий небензя, россия
22:07 31.01.2022 (обновлено: 22:31 31.01.2022)
 
Небензя прокомментировал заявление Запада о военных у границ Украины

Небензя заявил, что не знает, где Запад взял данные о ста тысячах военных у границ Украины

© REUTERS / Andrew KellyПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда страны Запада взяли данные о 100 тысяч российских военных вблизи Украины.
Отвечая на вопрос журналиста о том, "сколько там на самом деле военных", Небензя сказал: "Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр".
"Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных", - добавил он.
"Мы эту цифру нигде не называли и не подтверждали. Мы помним эти приемы еще с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательства оружия массового поражения в Ираке. Оружие так и не нашли, но что стало со страной, всем известно", – указал он.
Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании Совбеза ООН Пауэлл заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого в Ираке оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 21:31
Раскрыты последствия от жестких санкций США против России
Небензя потребовал от США доказательств того, что Россия якобы собирается напасть на Украину. "Раз уж наши американские коллеги собрали нас сегодня, то пусть они предъявят хоть какие-то доказательства, кроме измышлений о том, что Россия собирается напасть на Украину. В выступлении моей американской коллеги было достаточно обвинений в агрессивных действиях России, но ни одного конкретного факта", - сказал Небензя.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Вчера, 19:07
Россия не отказывается от обсуждения ситуации на Украине, заявил Небензя
 
В миреУкраинаКиевООНДмитрий ПесковНАТОВасилий НебензяРоссия
 
 
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