https://ria.ru/20220131/voennye-1770389777.html

Небензя прокомментировал заявление Запада о военных у границ Украины

Небензя прокомментировал заявление Запада о военных у границ Украины - РИА Новости, 31.01.2022

Небензя прокомментировал заявление Запада о военных у границ Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда страны Запада взяли данные о 100 тысяч российских военных вблизи Украины. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T22:07

2022-01-31T22:07

2022-01-31T22:31

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ООН, 31 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда страны Запада взяли данные о 100 тысяч российских военных вблизи Украины.Отвечая на вопрос журналиста о том, "сколько там на самом деле военных", Небензя сказал: "Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр"."Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных", - добавил он."Мы эту цифру нигде не называли и не подтверждали. Мы помним эти приемы еще с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательства оружия массового поражения в Ираке. Оружие так и не нашли, но что стало со страной, всем известно", – указал он.Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании Совбеза ООН Пауэлл заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого в Ираке оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.Небензя потребовал от США доказательств того, что Россия якобы собирается напасть на Украину. "Раз уж наши американские коллеги собрали нас сегодня, то пусть они предъявят хоть какие-то доказательства, кроме измышлений о том, что Россия собирается напасть на Украину. В выступлении моей американской коллеги было достаточно обвинений в агрессивных действиях России, но ни одного конкретного факта", - сказал Небензя.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220131/posledstviya-1770387041.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770368562.html

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в мире, украина, киев, оон, дмитрий песков, нато, василий небензя, россия