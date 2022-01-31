22:07 31.01.2022 (обновлено: 22:31 31.01.2022)
Небензя прокомментировал заявление Запада о военных у границ Украины
Небензя заявил, что не знает, где Запад взял данные о ста тысячах военных у границ Украины
© REUTERS / Andrew KellyПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН
ООН, 31 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда страны Запада взяли данные о 100 тысяч российских военных вблизи Украины.
Отвечая на вопрос журналиста о том, "сколько там на самом деле военных", Небензя сказал: "Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр".
"Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных", - добавил он.
"Мы эту цифру нигде не называли и не подтверждали. Мы помним эти приемы еще с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательства оружия массового поражения в Ираке. Оружие так и не нашли, но что стало со страной, всем известно", – указал он.
Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании Совбеза ООН Пауэлл заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого в Ираке оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
Небензя потребовал от США доказательств того, что Россия якобы собирается напасть на Украину. "Раз уж наши американские коллеги собрали нас сегодня, то пусть они предъявят хоть какие-то доказательства, кроме измышлений о том, что Россия собирается напасть на Украину. В выступлении моей американской коллеги было достаточно обвинений в агрессивных действиях России, но ни одного конкретного факта", - сказал Небензя.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.