https://ria.ru/20220131/vizit-1770244568.html

СМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

СМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 31.01.2022

СМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил планировавшийся на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T06:51

2022-01-31T06:51

2022-01-31T06:55

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ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил планировавшийся на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.Ранее сообщалось, что Джонсон планировал посетить Японию в середине февраля и провести встречу с главой японского правительства Фумио Кисидой, в ходе которой могли быть затронуты темы борьбы с коронавирусом, углеродная нейтральность, а также поднята китайская и украинская тематики.Прошлая встреча Кисиды и Джонсона состоялась в ноябре прошлого года в Глазго на полях Конференции ООН по климату COP26.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220126/kisida-1769536417.html

япония

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в мире, япония, великобритания, украина