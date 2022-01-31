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СМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
СМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 31.01.2022
СМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил планировавшийся на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:51
2022-01-31T06:55
в мире
япония
великобритания
украина
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ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил планировавшийся на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.Ранее сообщалось, что Джонсон планировал посетить Японию в середине февраля и провести встречу с главой японского правительства Фумио Кисидой, в ходе которой могли быть затронуты темы борьбы с коронавирусом, углеродная нейтральность, а также поднята китайская и украинская тематики.Прошлая встреча Кисиды и Джонсона состоялась в ноябре прошлого года в Глазго на полях Конференции ООН по климату COP26.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, япония, великобритания, украина
06:51 31.01.2022 (обновлено: 06:55 31.01.2022)
 
СМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Киодо: премьер Британии Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил планировавшийся на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Как сообщили несколько источников, японская и британская стороны вели приготовления, но Великобритания выступила с предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряженности ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что Джонсон планировал посетить Японию в середине февраля и провести встречу с главой японского правительства Фумио Кисидой, в ходе которой могли быть затронуты темы борьбы с коронавирусом, углеродная нейтральность, а также поднята китайская и украинская тематики.
Прошлая встреча Кисиды и Джонсона состоялась в ноябре прошлого года в Глазго на полях Конференции ООН по климату COP26.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 06:44
Премьер Японии заявил, что Токио следит за ситуацией вокруг Украины
 
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