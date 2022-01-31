https://ria.ru/20220131/vetnam-1770334525.html

Вьетнам упростил правила въезда для россиян

Вьетнам упростил правила въезда для россиян - РИА Новости, 31.01.2022

Вьетнам упростил правила въезда для россиян

Российским туристам, приезжающим во Вьетнам, больше не нужно проходить весь недельный карантин на территории своего отеля, смягчились и другие правила въезда,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:04

2022-01-31T17:04

2022-01-31T17:04

туризм

вьетнам

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

камрань

туристы

туризм

anex tour

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российским туристам, приезжающим во Вьетнам, больше не нужно проходить весь недельный карантин на территории своего отеля, смягчились и другие правила въезда, сообщает АТОР.По данным местных СМИ, которые ссылаются на решение правительства, в аэропорту не нужно будет делать экспресс-исследования на COVID-19. Пассажирам необходимо предъявить только результаты ПЦР-теста, полученные в стране вылета. Напомним, до нововведений туристы должны были сдать ПЦР-тест по прилете и далее на третий день.Между тем, информацию об отмене первого теста в ANEX Tour, например, не подтверждают. Там сообщают, что не получали таких сведений от своей принимающей компании. Туристам, как и прежде, необходимо сдать ПЦР-тест на третий день нахождения в стране, в отеле. Если результат отрицательный, то путешественникам будет разрешено самостоятельно выезжать в город или поселок, посещать кафе, магазины, рестораны, осматривать достопримечательности, пользоваться общественным транспортом и такси.При себе нужно иметь копию своего загранпаспорта, документ об отрицательном результате теста (выдается отелем, необходимо запросить на ресепшн).Еще одно важное нововведение – туристам больше не нужно регистрироваться в приложениях Igovn.vn. или tokhaiyte.vn. Однако сохраняется необходимость установки PC-Covid.Также придется заполнять медицинскую декларацию здоровья для иностранных граждан по прилете. Анкеты выдаются в аэропорту Камрань сотрудниками принимающего офиса туроператора. Туристы вписывают данные самостоятельно и прикладывают две фотографии.

https://ria.ru/20220125/tailand-1769374071.html

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вьетнам

камрань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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