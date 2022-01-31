14:47 31.01.2022 (обновлено: 15:13 31.01.2022)
Посол в Лондоне прокомментировал заявления властей Британии в адрес России
Посол в Лондоне Келин прокомментировал заявления властей Британии о российской "угрозе"
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заявления властей Британии о российской угрозе Украине продиктованы в том числе внутриполитическим кризисом, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
"На выходных... все четыре ведущих газеты Великобритании поместили буквально один и тот же материал, который связан с высказываниями Лиз Трасс и Бена Уоллеса с такими... угрозами, которые они регулярно произносят в наш адрес... Какие причины здесь я вижу, их несколько. Одна из них, конечно, внутренняя причина, поскольку оппозиция сейчас сильно давит сейчас на премьера Великобритании", - сказал Келин в эфире "Россия 24".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.