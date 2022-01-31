https://ria.ru/20220131/velikobritaniya-1770299092.html

Песков заявил о непредсказуемости Лондона

Песков заявил о непредсказуемости Лондона - РИА Новости, 31.01.2022

Песков заявил о непредсказуемости Лондона

Заявление британского МИД о возможной конфискации имущества предпринимателей РФ - свидетельство непредсказуемости Лондона, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:27

2022-01-31T13:27

2022-01-31T13:27

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заявление британского МИД о возможной конфискации имущества предпринимателей РФ - свидетельство непредсказуемости Лондона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января."Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона. Наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур. Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях, но здесь, я думаю, надо все называть своими именами. Санкции - это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220131/sovet-1770267570.html

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в мире, оон, лондон, великобритания, дмитрий песков, россия, лиз трасс