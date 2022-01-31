Песков заявил о непредсказуемости Лондона
В Кремле считают, что заявления британского МИД говорят о непредсказуемости Лондона
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заявление британского МИД о возможной конфискации имущества предпринимателей РФ - свидетельство непредсказуемости Лондона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
"Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона. Наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур. Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях, но здесь, я думаю, надо все называть своими именами. Санкции - это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН", - сказал Песков журналистам.