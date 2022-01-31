https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770388786.html

Гинцбург рассказал о необходимости вакцинации детей от COVID-19

Гинцбург рассказал о необходимости вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

Гинцбург рассказал о необходимости вакцинации детей от COVID-19

Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции необходимо наращивать как среди взрослых, так и среди детей, промышленность с производством детской вакцины, в... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T21:52

2022-01-31T21:52

2022-01-31T21:52

распространение коронавируса

дети

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции необходимо наращивать как среди взрослых, так и среди детей, промышленность с производством детской вакцины, в случае увеличения заказа на неё, справится, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В ближайшие недели к нашему производству, которое выпускает эту вакцину в настоящее время в одиночестве, присоединится большая фарма в виде "Генериума". Если, я надеюсь, поступят заказы уже на миллионные количества данной вакцины, то наша промышленность с этим справится. Конечно, необходимо будет наращивать темпы вакцинации, не только среди взрослого населения, но и среди детского", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что уже порядка 10 тысяч подростков получили вакцину "Спутник М", никаких значимых побочных эффектов на препарат нет.

https://ria.ru/20220131/covid-19-1770356605.html

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дети, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19