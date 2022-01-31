https://ria.ru/20220131/vaktsina-1770386785.html
Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19
В течение 2-2,5 месяца в России должны закончиться испытания назальной вакцины против коронавируса, если они пройдут успешно, то Минздрав РФ зарегистрирует ее и РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:28
2022-01-31T21:28
2022-01-31T21:39
распространение коронавируса
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В течение 2-2,5 месяца в России должны закончиться испытания назальной вакцины против коронавируса, если они пройдут успешно, то Минздрав РФ зарегистрирует ее и начнется массовое применение, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привилось. Если все будет идти по плану, в течение 2-2,5 месяцев мы должны закончить испытания первой-второй фазы интраназальной вакцины, и это, надеюсь, позволит Минздраву выдать нам регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.
https://ria.ru/20220131/covid-19-1770356605.html
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
21:28 31.01.2022 (обновлено: 21:39 31.01.2022)
Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург: испытания назальной вакцины от COVID-19 должны закончиться через два месяца