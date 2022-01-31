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Триумф украинских атомщиков оказался ужасом
В Раде ужаснулись из-за нового достижения Украины - РИА Новости, 31.01.2022
Триумф украинских атомщиков оказался ужасом
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал запуск Украиной всех имеющихся энергоблоков АЭС. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T02:09
2022-01-31T02:09
в мире
украина
белоруссия
верховная рада украины
энергоатом
максим бужанский
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал запуск Украиной всех имеющихся энергоблоков АЭС.Ранее компания "Энергоатом" заявила, что впервые в истории страны запустила в работу одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Отмечается, что с декабря 2021 года работали 14 из 15 реакторов."Вот теперь стало страшно по-настоящему", - написал депутат в своем Telegram-канале.Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.На прошлой неделе Киев запросил у Белоруссии аварийную помощь по поставками электроэнергии для того, чтобы сэкономить ресурс для обеспечения покрытия пиков в будущем.
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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины, энергоатом, максим бужанский
02:09 31.01.2022
 
В Раде ужаснулись из-за нового достижения Украины

Депутата Рады Бужанского испугал одновременный запуск Украиной всех энергоблоков АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Ровенская атомная электростанция
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал запуск Украиной всех имеющихся энергоблоков АЭС.
Ранее компания "Энергоатом" заявила, что впервые в истории страны запустила в работу одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Отмечается, что с декабря 2021 года работали 14 из 15 реакторов.
"Вот теперь стало страшно по-настоящему", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
На прошлой неделе Киев запросил у Белоруссии аварийную помощь по поставками электроэнергии для того, чтобы сэкономить ресурс для обеспечения покрытия пиков в будущем.
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября 2021, 13:18Авторы
Спасет ли от холодов мирный атом? Как долго проработают украинские АЭС
 
В миреУкраинаБелоруссияВерховная Рада УкраиныЭнергоатомМаксим Бужанский
 
 
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