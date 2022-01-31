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Триумф украинских атомщиков оказался ужасом
В Раде ужаснулись из-за нового достижения Украины - РИА Новости, 31.01.2022
Триумф украинских атомщиков оказался ужасом
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал запуск Украиной всех имеющихся энергоблоков АЭС. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T02:09
2022-01-31T02:09
2022-01-31T02:09
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верховная рада украины
энергоатом
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал запуск Украиной всех имеющихся энергоблоков АЭС.Ранее компания "Энергоатом" заявила, что впервые в истории страны запустила в работу одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Отмечается, что с декабря 2021 года работали 14 из 15 реакторов."Вот теперь стало страшно по-настоящему", - написал депутат в своем Telegram-канале.Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.На прошлой неделе Киев запросил у Белоруссии аварийную помощь по поставками электроэнергии для того, чтобы сэкономить ресурс для обеспечения покрытия пиков в будущем.
https://radiosputnik.ria.ru/20211118/aes-1759620837.html
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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины, энергоатом, максим бужанский
В Раде ужаснулись из-за нового достижения Украины
Депутата Рады Бужанского испугал одновременный запуск Украиной всех энергоблоков АЭС