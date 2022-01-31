Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/upravlenie-1770241429.html
Российские военные развернули в Белоруссии систему управления войсками
Российские военные развернули в Белоруссии систему управления войсками - РИА Новости, 31.01.2022
Российские военные развернули в Белоруссии систему управления войсками
Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, начали развертывать в Белоруссии полевые... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T05:10
2022-01-31T05:10
безопасность
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769836845_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_d360ffabca6680a86fb05a01284c7c7c.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, начали развертывать в Белоруссии полевые пункты и организовали единую систему управления войсками, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на всех пунктах управления работает видео-конференц-связь и командиры разных степеней могут передавать сигналы управления в режиме реального времени. Уже проведены инженерные работы для размещения пунктов управления на местности, сейчас их маскируют.Защиту от воздушного нападения условного противника доверили подразделениям ПВО. Ранее подразделения ВВО совершили марш комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн.Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
https://ria.ru/20220129/pantsir-1770095902.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769836845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c48f051a62cb5a0476a4d254fe75074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия
05:10 31.01.2022
 
Российские военные развернули в Белоруссии систему управления войсками

Подразделения ВВО России организовали в Белоруссии единую систему управления войсками

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, начали развертывать в Белоруссии полевые пункты и организовали единую систему управления войсками, сообщили в Минобороны РФ.
"Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на всех пунктах управления работает видео-конференц-связь и командиры разных степеней могут передавать сигналы управления в режиме реального времени. Уже проведены инженерные работы для размещения пунктов управления на местности, сейчас их маскируют.
Защиту от воздушного нападения условного противника доверили подразделениям ПВО. Ранее подразделения ВВО совершили марш комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн.
Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Российский дивизион Панцирей-С прибыл в Белоруссию. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 05:06Союзное государство
Россия перебросила в Белоруссию дивизион "Панцирей-С"
 
БезопасностьБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в Москву
08:27Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР
08:15Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР
08:12Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР
08:07Корабли ЧФ завершили учения в Черном море
08:06Москвичам рассказали о погоде в понедельник
08:00Поставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?
08:00Зачем Борису Джонсону война с Россией
08:00"Цены подскочат еще на треть": когда выгоднее покупать электронику
07:39Рейс Москва – Фергана вынужденно сел в Намангане из-за тумана
07:33Глава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру
07:19Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения
07:16Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы
07:10Экс-генсек ОБСЕ: ни Россия, ни США не стремятся к военному конфликту
07:03Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник
06:51СМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
06:50Археологи обнаружили в Египте 30 мумий
06:47Метеорологи предупредили о возможности "игуанопада" во Флориде
06:38В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы
06:31Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19
Лента новостейМолния
Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в МосквуПоставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНРРешение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНРЛуганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНРКорабли ЧФ завершили учения в Черном мореМосквичам рассказали о погоде в понедельникПоставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?Зачем Борису Джонсону война с Россией"Цены подскочат еще на треть": когда выгоднее покупать электроникуРейс Москва – Фергана вынужденно сел в Намангане из-за туманаГлава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к мируГлава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движенияЛиксутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте МосквыЭкс-генсек ОБСЕ: ни Россия, ни США не стремятся к военному конфликтуПод видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил ПасечникСМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг УкраиныАрхеологи обнаружили в Египте 30 мумий Метеорологи предупредили о возможности "игуанопада" во ФлоридеВ правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверыЭксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19