https://ria.ru/20220131/upravlenie-1770241429.html
Российские военные развернули в Белоруссии систему управления войсками
Российские военные развернули в Белоруссии систему управления войсками - РИА Новости, 31.01.2022
Российские военные развернули в Белоруссии систему управления войсками
Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, начали развертывать в Белоруссии полевые... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T05:10
2022-01-31T05:10
2022-01-31T05:10
безопасность
белоруссия
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, начали развертывать в Белоруссии полевые пункты и организовали единую систему управления войсками, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на всех пунктах управления работает видео-конференц-связь и командиры разных степеней могут передавать сигналы управления в режиме реального времени. Уже проведены инженерные работы для размещения пунктов управления на местности, сейчас их маскируют.Защиту от воздушного нападения условного противника доверили подразделениям ПВО. Ранее подразделения ВВО совершили марш комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн.Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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безопасность, белоруссия, россия
Российские военные развернули в Белоруссии систему управления войсками
Подразделения ВВО России организовали в Белоруссии единую систему управления войсками
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, начали развертывать в Белоруссии полевые пункты и организовали единую систему управления войсками, сообщили в Минобороны РФ.
"Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на всех пунктах управления работает видео-конференц-связь и командиры разных степеней могут передавать сигналы управления в режиме реального времени. Уже проведены инженерные работы для размещения пунктов управления на местности, сейчас их маскируют.
Защиту от воздушного нападения условного противника доверили подразделениям ПВО. Ранее подразделения ВВО совершили марш комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн.
Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.