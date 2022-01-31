https://ria.ru/20220131/ukrasheniya-1770242811.html

Исследование показало, сколько россияне тратят на ювелирные украшения

Исследование показало, сколько россияне тратят на ювелирные украшения - РИА Новости, 31.01.2022

Исследование показало, сколько россияне тратят на ювелирные украшения

Каждый пятый россиян использует ювелирные украшения в качестве финансовой подушки безопасности, при этом чаще всего граждане тратят на ювелирные украшения 10-20 РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T06:16

2022-01-31T06:16

2022-01-31T06:16

экономика

общество

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Каждый пятый россиян использует ювелирные украшения в качестве финансовой подушки безопасности, при этом чаще всего граждане тратят на ювелирные украшения 10-20 тысяч рублей в год, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Открытие Инвестиции", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Чаще всего на ювелирные украшения уходит от 10 до 20 тысяч рублей в год - так ответили 25% мужчин и 21% женщин. Еще 12% россиян и 14% россиянок расходуют в год на эти цели от 20 до 50 тысяч рублей, 4% мужчин и 5% женщин - свыше 50 тысяч рублей в год. Примерно 8% мужчин и 14% женщин тратят не более 5 тысяч рублей в год, 21% россиян и 18% россиянок - 5-10 тысяч рублей. Каждый пятый мужчина и седьмая женщина заявили, что не тратят ни копейки на ювелирные изделия, а каждый десятый россиянин и седьмая россиянка затруднились оценить свои расходы на эти цели.При этом большинство россиян покупают себе ювелирные украшения раз в год - так ответили 58% женщин и 55% мужчин. Несколько раз в год это делают треть россиянок и четверть россиян. Несколько раз в месяц покупают украшения 5% россиян и только 1% россиянок. Каждая одиннадцатая женщина и седьмой мужчина заявили, что никогда не покупают себе ювелирных украшений.Около 54% женщин и 38% мужчин предпочитают дорогие ювелирные украшения, 15% россиянок и 35% россиян в качестве единственного украшения используют обручальное кольцо. Еще 18% мужчин и 23% представительниц прекрасного пола являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую бижутерию выбирают по 8% россиян и россиянок из числа тех, кто носит украшения.Группа провела исследование 18-25 января ко Дню ювелира, который отмечается 31 января, по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20220124/traty-1769186741.html

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экономика, общество, россия