https://ria.ru/20220131/ukraina-1770392652.html
В СНБО Украины заявили о невыполнимости минских соглашений
В СНБО Украины заявили о невыполнимости минских соглашений - РИА Новости, 01.02.2022
В СНБО Украины заявили о невыполнимости минских соглашений
Минские соглашения невыполнимы, с таким утверждением выступил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-31T22:53
2022-01-31T22:53
2022-02-01T06:30
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минские соглашения невыполнимы, с таким утверждением выступил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.По утверждению главы СНБО, соглашения "были подписаны под дулом российского пистолета" при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что "эти документы невозможно реализовать".Он добавил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию "отвести свои войска и танки". Данилов также заявил, что в случае эскалации ситуации Украина готова поставить под ружье от 2 до 2,5 миллиона человек. "Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных", - сказал он.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770372736.html
https://ria.ru/20220131/timoshenko-1770303894.html
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в мире, киев, франция, дмитрий песков, нато, сергей лавров, минские соглашения, россия
22:53 31.01.2022 (обновлено: 06:30 01.02.2022)
В СНБО Украины заявили о невыполнимости минских соглашений
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что минские соглашения приведут к разрушению страны