https://ria.ru/20220131/ukraina-1770376771.html
Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР
Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022
Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР
Москва не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:10
2022-01-31T20:10
2022-01-31T20:18
в мире
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ООН, 31 янв — РИА Новости. Москва не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.Ему также задали вопрос, могут ли в случае агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР некоторые западные страны обвинить Россию во вторжении на Украину."Я обеспокоен, что такой сценарий может быть. Даже разговор о неизбежной войне является провокацией сам по себе", — ответил он.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html
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в мире, украина, оон, нато, совет безопасности оон, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
20:10 31.01.2022 (обновлено: 20:18 31.01.2022)
Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР
Постпред при ООН Небензя: Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР
ООН, 31 янв — РИА Новости. Москва не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
"Что произойдет сейчас, я не знаю, но мы не исключаем провокаций с украинской стороны. И самопровозглашенные республики заявили, что у них есть информация, что такие провокации могут произойти", — сказал он.
Ему также задали вопрос, могут ли в случае агрессии Киева в отношении ДНР
и ЛНР
некоторые западные страны обвинить Россию
во вторжении на Украину
.
"Я обеспокоен, что такой сценарий может быть. Даже разговор о неизбежной войне является провокацией сам по себе", — ответил он.
Украинский вопрос
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.