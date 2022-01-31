https://ria.ru/20220131/ukraina-1770376771.html

Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР

Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022

Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР

Москва не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:10

2022-01-31T20:10

2022-01-31T20:18

в мире

украина

оон

нато

совет безопасности оон

василий небензя

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102955_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdcab8c6f09f31bf0aeced740d681cac.jpg

ООН, 31 янв — РИА Новости. Москва не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.Ему также задали вопрос, могут ли в случае агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР некоторые западные страны обвинить Россию во вторжении на Украину."Я обеспокоен, что такой сценарий может быть. Даже разговор о неизбежной войне является провокацией сам по себе", — ответил он.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html

https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, оон, нато, совет безопасности оон, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия