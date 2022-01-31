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Небензя предостерег Украину от саботажа Минских соглашений

Небензя предостерег Украину от саботажа Минских соглашений - РИА Новости, 31.01.2022

Небензя предостерег Украину от саботажа Минских соглашений

Саботаж минских договоренностей Киевом может закончиться плачевно, Украина разрушит себя сама, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T19:36

2022-01-31T19:36

2022-01-31T19:39

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ООН, 31 янв – РИА Новости. Саботаж минских договоренностей Киевом может закончиться плачевно, Украина разрушит себя сама, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, у украинского кризиса есть только одно измерение – внутриукраинское. "Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом минских договоренностей, предусматривающих прямой диалог с Донецком и Луганском", - сказал Небензя."Если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу минских договоренностей, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама. Россия здесь ни при чём", - указал постпред.

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в мире, украина, оон, совет безопасности оон, василий небензя, донбасс, минские соглашения, россия