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Россия не отказывается от обсуждения ситуации на Украине, заявил Небензя
Россия не отказывается от обсуждения ситуации на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 31.01.2022
Россия не отказывается от обсуждения ситуации на Украине, заявил Небензя
Россия не отказывается от обсуждения темы Украины в СБ ООН, но цель сегодняшнего заседания Москве непонятна, заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:07
2022-01-31T21:01
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
оон
совет безопасности оон
василий небензя
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ООН, 31 янв – РИА Новости. Россия не отказывается от обсуждения темы Украины в СБ ООН, но цель сегодняшнего заседания Москве непонятна, заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя."У кого-то может сложиться впечатление, как будто Россия опасается обсуждать ситуацию на Украине и поэтому затеяла процедурно голосование. Россия вовсе не отказывается обсуждать ситуацию на Украине, но нам совершенно непонятно, что мы сегодня здесь обсуждаем и зачем мы здесь находимся", - сказал Небензя.Ранее он запросил проведения процедурного голосования о том, стоит ли Совбезу проводить запрошенное США заседание. Большинство членов СБ выступили за проведение заседания.США на прошлой неделе запросили проведение 31 января заседания Совбеза по ситуации вокруг Украины. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу назвал созыв заседания СБ ООН по Украине намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения". Дипломат выразил надежду, что коллеги по СБ ООН не поддержат "этот PR-трюк".
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украина
сша
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, сша, вашингтон (город), оон, совет безопасности оон, василий небензя, дмитрий полянский, россия
19:07 31.01.2022 (обновлено: 21:01 31.01.2022)
 
Россия не отказывается от обсуждения ситуации на Украине, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: Россия не отказывается от обсуждения ситуации на Украине

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв – РИА Новости. Россия не отказывается от обсуждения темы Украины в СБ ООН, но цель сегодняшнего заседания Москве непонятна, заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У кого-то может сложиться впечатление, как будто Россия опасается обсуждать ситуацию на Украине и поэтому затеяла процедурно голосование. Россия вовсе не отказывается обсуждать ситуацию на Украине, но нам совершенно непонятно, что мы сегодня здесь обсуждаем и зачем мы здесь находимся", - сказал Небензя.
Ранее он запросил проведения процедурного голосования о том, стоит ли Совбезу проводить запрошенное США заседание. Большинство членов СБ выступили за проведение заседания.
США на прошлой неделе запросили проведение 31 января заседания Совбеза по ситуации вокруг Украины. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу назвал созыв заседания СБ ООН по Украине намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения". Дипломат выразил надежду, что коллеги по СБ ООН не поддержат "этот PR-трюк".
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 20:10
Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСШАВашингтон (город)ООНСовет Безопасности ООНВасилий НебензяДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
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