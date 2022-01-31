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В ДНР заявили о подготовке Украиной информационной провокации
В ДНР заявили о подготовке Украиной информационной провокации - РИА Новости, 31.01.2022
В ДНР заявили о подготовке Украиной информационной провокации
Киев готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе, заявил в эфире канала "Россия 24" замначальника управления... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:54
2022-01-31T19:17
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киев готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе, заявил в эфире канала "Россия 24" замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее представитель ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовит кампанию в медиа, чтобы "ввести мировую общественность в заблуждение" и обвинить самопровозглашенные республики вместе с Россией в "агрессии против Киева". По его словам, готовятся постановочные сюжеты об "ужасах войны" с посылом, что регионы юго-востока Украины необходимо "освободить от российского гнета".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Впоследствии Россия получила письменный ответ, его содержание не раскрывается, но в МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о движении альянса к ее границам.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика, россия
18:54 31.01.2022 (обновлено: 19:17 31.01.2022)
 
В ДНР заявили о подготовке Украиной информационной провокации

Представитель ДНР Басурин: Киев готовит информационную провокацию, чтобы начать наступать

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киев готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе, заявил в эфире канала "Россия 24" замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Самое страшное — они готовят информационную провокацию. Можно аналогию сделать с тем, как начиналась Вторая мировая война: они на полигоне изображать будут, что идет наступление, они героически отбиваются <...>, после этого идут в контрнаступление и освобождают Донбасс, подставляя людей, которые будут рассказывать, как они устали под игом Российской Федерации жить и хотят вернуться на родную Украину", — сказал он.
Ранее представитель ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовит кампанию в медиа, чтобы "ввести мировую общественность в заблуждение" и обвинить самопровозглашенные республики вместе с Россией в "агрессии против Киева".
По его словам, готовятся постановочные сюжеты об "ужасах войны" с посылом, что регионы юго-востока Украины необходимо "освободить от российского гнета".

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 11:10
Украина готовит постановочные сюжеты о нападении России, заявили в ЛНР
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Впоследствии Россия получила письменный ответ, его содержание не раскрывается, но в МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о движении альянса к ее границам.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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