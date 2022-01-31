https://ria.ru/20220131/ukraina-1770366609.html

В ДНР заявили о подготовке Украиной информационной провокации

В ДНР заявили о подготовке Украиной информационной провокации - РИА Новости, 31.01.2022

В ДНР заявили о подготовке Украиной информационной провокации

Киев готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе, заявил в эфире канала "Россия 24" замначальника управления... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:54

2022-01-31T18:54

2022-01-31T19:17

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768876304_0:375:2973:2047_1920x0_80_0_0_6efa1115446c1e66ec187a43d51ab4c0.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киев готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе, заявил в эфире канала "Россия 24" замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее представитель ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовит кампанию в медиа, чтобы "ввести мировую общественность в заблуждение" и обвинить самопровозглашенные республики вместе с Россией в "агрессии против Киева". По его словам, готовятся постановочные сюжеты об "ужасах войны" с посылом, что регионы юго-востока Украины необходимо "освободить от российского гнета".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Впоследствии Россия получила письменный ответ, его содержание не раскрывается, но в МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о движении альянса к ее границам.

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика, россия