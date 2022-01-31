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Постпред США в ООН заявила о необходимости обсудить ситуацию вокруг Украины
Постпред США в ООН заявила о необходимости обсудить ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 31.01.2022
Постпред США в ООН заявила о необходимости обсудить ситуацию вокруг Украины
США считают, что пришло время обсудить ситуацию вокруг Украины в открытых форматах, заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:39
2022-01-31T18:54
в мире
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сша
совет безопасности оон
донбасс
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россия
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ООН, 31 янв - РИА Новости. США считают, что пришло время обсудить ситуацию вокруг Украины в открытых форматах, заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.В СБ ООН в понедельник по инициативе США проходит заседание по ситуации с Украиной. Россия выступила против него."Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта, но мы не можем просто сидеть и ждать", - сказала представитель США.Она назвала ​​концентрацию российских сил вокруг границы Украины "крупнейшей мобилизацией в Европе за десятилетия"."Мы ищем путь мира, мы ищем путь диалога. Мы не хотим конфронтации. Но мы будем решительны, стремительны и едины, если Россия вновь вторгнется на Украину", - добавила она.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770359944.html
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в мире, украина, сша, совет безопасности оон, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
18:39 31.01.2022 (обновлено: 18:54 31.01.2022)
 
Постпред США в ООН заявила о необходимости обсудить ситуацию вокруг Украины

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд заявила о необходимости обсудить ситуацию вокруг Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв - РИА Новости. США считают, что пришло время обсудить ситуацию вокруг Украины в открытых форматах, заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
"В последние несколько недель мы провели более 100 встреч с российскими коллегами, все они проходили в закрытом режиме, и мы считаем, что сейчас настало время обсудить это в открытом формате", - сказала представитель США.
В СБ ООН в понедельник по инициативе США проходит заседание по ситуации с Украиной. Россия выступила против него.
"Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта, но мы не можем просто сидеть и ждать", - сказала представитель США.
Она назвала ​​концентрацию российских сил вокруг границы Украины "крупнейшей мобилизацией в Европе за десятилетия".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 31 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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"Мы ищем путь мира, мы ищем путь диалога. Мы не хотим конфронтации. Но мы будем решительны, стремительны и едины, если Россия вновь вторгнется на Украину", - добавила она.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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