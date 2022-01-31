18:26 31.01.2022 (обновлено: 19:09 31.01.2022)
Генсек ООН призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций
Генсек ООН Гутерреш призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций
Последствия обстрела в Донецке
ООН, 31 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все заинтересованные стороны к немедленным шагам по деэскалации вокруг Украины, готов поддержать соответствующие усилия, заявила его заместитель Розмари ДиКарло.
"Я вновь повторю призыв генерального секретаря ко всем сторонам о предпринятии немедленных шагов по деэскалации напряженности и продолжению движения по пути дипломатии", - сказала представитель организации на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Украины, созванном по инициативе США. По ее словам, "ООН готова поддержать все усилия к этому".
"Мы рассчитываем и призываем все стороны <...> сконцентрироваться на поиске дипломатического решения и также призываем все стороны воздержаться от провокационной риторики и действий, чтобы оставить наибольшую возможность для успеха дипломатии", - сказала заместитель ДиКарло.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.