https://ria.ru/20220131/ukraina-1770361704.html

Генсек ООН призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций

Генсек ООН призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций - РИА Новости, 31.01.2022

Генсек ООН призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все заинтересованные стороны к немедленным шагам по деэскалации вокруг Украины, готов поддержать соответствующие усилия,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:26

2022-01-31T18:26

2022-01-31T19:09

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

оон

совет безопасности оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755586895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_234c96711b463df56edcbe78dfcea1ba.jpg

ООН, 31 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все заинтересованные стороны к немедленным шагам по деэскалации вокруг Украины, готов поддержать соответствующие усилия, заявила его заместитель Розмари ДиКарло."Я вновь повторю призыв генерального секретаря ко всем сторонам о предпринятии немедленных шагов по деэскалации напряженности и продолжению движения по пути дипломатии", - сказала представитель организации на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Украины, созванном по инициативе США. По ее словам, "ООН готова поддержать все усилия к этому"."Мы рассчитываем и призываем все стороны <...> сконцентрироваться на поиске дипломатического решения и также призываем все стороны воздержаться от провокационной риторики и действий, чтобы оставить наибольшую возможность для успеха дипломатии", - сказала заместитель ДиКарло.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html

https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, оон, совет безопасности оон, россия