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Генсек ООН призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций
Генсек ООН призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций - РИА Новости, 31.01.2022
Генсек ООН призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все заинтересованные стороны к немедленным шагам по деэскалации вокруг Украины, готов поддержать соответствующие усилия,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:26
2022-01-31T19:09
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
оон
совет безопасности оон
россия
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ООН, 31 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все заинтересованные стороны к немедленным шагам по деэскалации вокруг Украины, готов поддержать соответствующие усилия, заявила его заместитель Розмари ДиКарло."Я вновь повторю призыв генерального секретаря ко всем сторонам о предпринятии немедленных шагов по деэскалации напряженности и продолжению движения по пути дипломатии", - сказала представитель организации на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Украины, созванном по инициативе США. По ее словам, "ООН готова поддержать все усилия к этому"."Мы рассчитываем и призываем все стороны &lt;...&gt; сконцентрироваться на поиске дипломатического решения и также призываем все стороны воздержаться от провокационной риторики и действий, чтобы оставить наибольшую возможность для успеха дипломатии", - сказала заместитель ДиКарло.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, оон, совет безопасности оон, россия
18:26 31.01.2022 (обновлено: 19:09 31.01.2022)
 
Генсек ООН призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций

Генсек ООН Гутерреш призвал стороны вокруг Украины воздержаться от провокаций

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке
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ООН, 31 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все заинтересованные стороны к немедленным шагам по деэскалации вокруг Украины, готов поддержать соответствующие усилия, заявила его заместитель Розмари ДиКарло.
"Я вновь повторю призыв генерального секретаря ко всем сторонам о предпринятии немедленных шагов по деэскалации напряженности и продолжению движения по пути дипломатии", - сказала представитель организации на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Украины, созванном по инициативе США. По ее словам, "ООН готова поддержать все усилия к этому".
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"Мы рассчитываем и призываем все стороны <...> сконцентрироваться на поиске дипломатического решения и также призываем все стороны воздержаться от провокационной риторики и действий, чтобы оставить наибольшую возможность для успеха дипломатии", - сказала заместитель ДиКарло.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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