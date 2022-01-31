https://ria.ru/20220131/ukraina-1770359944.html

Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины

Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины - РИА Новости, 31.01.2022

Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины

Паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:12

2022-01-31T18:12

2022-01-31T18:59

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ООН, 31 янв – РИА Новости. Паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике."Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы", - сказал Небензя. Он также назвал сегодняшнее заседание СБ ООН по Украине, проводимое по запросу США, примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии. По его словам, США, предлагая провести нынешнее заседание СБ ООН, указали на то, что они рассматривают размещение российских военных на российской территории как угрозу международному миру и безопасности."Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности", - сказал Небензя. Он указал, что Россия постоянно отвергала эти безосновательные обвинения.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html

https://ria.ru/20220126/donbass-1769678075.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, оон, василий небензя, россия