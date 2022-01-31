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Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины
Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины - РИА Новости, 31.01.2022
Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины
Паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:12
2022-01-31T18:59
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
оон
василий небензя
россия
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ООН, 31 янв – РИА Новости. Паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике."Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы", - сказал Небензя. Он также назвал сегодняшнее заседание СБ ООН по Украине, проводимое по запросу США, примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии. По его словам, США, предлагая провести нынешнее заседание СБ ООН, указали на то, что они рассматривают размещение российских военных на российской территории как угрозу международному миру и безопасности."Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности", - сказал Небензя. Он указал, что Россия постоянно отвергала эти безосновательные обвинения.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, оон, василий небензя, россия
18:12 31.01.2022 (обновлено: 18:59 31.01.2022)
 
Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины

Постпред в ООН Небензя: паника вокруг Украины нужна раскручивающим тему российской угрозы

© REUTERS / Andrew KellyПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 31 января 2022
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 31 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 31 января 2022
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ООН, 31 янв – РИА Новости. Паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 08:00
Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками
"Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы", - сказал Небензя. Он также назвал сегодняшнее заседание СБ ООН по Украине, проводимое по запросу США, примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии. По его словам, США, предлагая провести нынешнее заседание СБ ООН, указали на то, что они рассматривают размещение российских военных на российской территории как угрозу международному миру и безопасности.
"Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности", - сказал Небензя. Он указал, что Россия постоянно отвергала эти безосновательные обвинения.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 11:10
Украина готовит постановочные сюжеты о нападении России, заявили в ЛНР
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинский военный у села Зайцево в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 19:22
Украина готова к нападению на Донбасс, заявил Пушилин
 
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