Косачев рассказал, кто заинтересован в антироссийской кампании по Украине
Вице-спикер Совфеда Косачев: США, Британия и Канада задают тон антироссийской кампании
Константин Косачев
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. США, Великобритания и Канада задают тон антироссийской кампании в связи с ситуацией вокруг Украины, при этом каждая страна преследует свои цели, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Судя по всему, раздувание угроз по поводу якобы предстоящего нападения России на Украину все больше становится сугубо англо-саксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают (надо сказать, весьма истерический) тон кампании по поводу грозящих России санкций", - написал политик в Facebook.
По его мнению, у ключевых игроков этой кампании существуют различные мотивы.
"В целом у всех троих есть общий интерес – представить ситуацию предвоенной, Россию – агрессивной, себя – сплоченными и эффективными против угрозы. И чем больше мы говорим, что никто нападать не собирается, тем больше шума о том, какие последствия будет иметь это нападение", - подчеркнул Косачев.
По его словам, при определенном развитии ситуации это можно считать хорошим признаком, ведь им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир. И президент Украины Владимир Зеленский может, наконец, получить сигнал, что можно обойтись и без провокации, а это главное на сегодня, добавил сенатор.
Однако, по словам Косачева, есть и нюансы.
"Скажем, та же Канада попросту стала заложницей собственной проукраинской политики, сформированной ещё лет 50-60 назад (именно так, бандеровцы с Украины в основном в Канаду драпали). А дипломатия у нее на этом направлении уже давно не подает признаков жизни", - написал он.
"Отсюда и все более грозные санкционные угрозы на фоне одновременных предложений о переговорах с Россией – дескать, хотите снижения напряженности? Говорите не только (или даже не столько) с Вашингтоном. Цинично, но типично для Британии", - считает Косачев.
"В США, конечно, тоже есть вопрос принципа – любое несогласие с политикой США должно быть пресечено на корню. И точка. Но, с другой стороны, там есть и вполне конкретные интересы, вроде тех, что лоббирует на Капитолии американский ВПК. И для него, например, уход США из Афганистана – досадное обстоятельство, зато на этом фоне перспектива военного конфликта в Европе выглядит весьма заманчивой", - отметил сенатор.
Так что когда Зеленский жалуется на США, что те уже перегнули палку с предвоенной агиткампанией, которая может уже обернуться потерями для украинской экономики, он попросту не учитывает, что если где-то убыло – то где-то обязательно прибудет, пояснил Косачев.
"Но, в любом случае, будем надеяться, что англосаксы скоро наиграются в устрашение и перейдут к победным реляциям на тему – "Москва отступила". Это все же менее кровопролитный вариант по сравнению с провокацией на Донбассе", - заключил он.
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