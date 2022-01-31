Назван единственный способ избежать войны между Россией и НАТО

14:49 31.01.2022 (обновлено: 15:03 31.01.2022)
В Чехии назвали единственный способ разрешить конфликт НАТО и России
Чешский эксперт Богбот: США и НАТО нужно забыть об Украине, чтобы избежать войны с Россией
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Позиция России по членству Украины в НАТО логична, поэтому США и альянсу стоит учесть ее при желании мирно решить споры, заявил в беседе с чешским изданием Parlamentní listy эксперт в области безопасности Давид Богбот.
По его словам, обстановка действительно остается напряженной, а возможный локальный конфликт Москвы и Киева может легко перерасти даже в мировую войну. При этом для Запада столкновение не будет похоже на операции на Балканах и в Афганистане, поскольку российская армия технологически не отстает от войск НАТО, а обучена она гораздо лучше. Во избежание эскалации конфликта Вашингтону нужно отказаться от идеи присоединения Украины к альянсу, считает Богбот.
"Мы не должны забывать, что Россия стояла бы на стороне справедливости. Я поясню. В том, что говорит Путин об Украине, то есть о том, что ее членство в НАТО — стратегический риск для России, есть логика. Но ни НАТО, ни Соединенным Штатам Украина не поможет укрепить их безопасность ни на американских, ни на европейских границах", — сказал эксперт, отметив, что Чехии дружественная Россия нужна не меньше, чем хорошие отношения с США.
Причиной обострения отношений, по его мнению, стал тот факт, что на Западе долгое время не считали Россию сильной державой. Москва расценивает расширение НАТО как угрозу, однако в целом настроена на мирное и выгодное сотрудничество с Европой — в частности, в вопросе поставок газа, подытожил Богбот.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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