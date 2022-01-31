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В Кремле обвинили американские СМИ в публикации фейков об Украине
В Кремле обвинили американские СМИ в публикации фейков об Украине - РИА Новости, 31.01.2022
В Кремле обвинили американские СМИ в публикации фейков об Украине
Американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию по Украине, это уже становится очевидно для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:49
2022-01-31T12:49
2022-01-31T12:49
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию по Украине, это уже становится очевидно для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать публикации американских СМИ о якобы недовольстве Белого дома позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы "вторжения" России."К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Это становится очевидно уже практически для всех, поэтому к этим публикациям нужно соответствующем образом относиться", - сказал Песков журналистам.
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в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия
В Кремле обвинили американские СМИ в публикации фейков об Украине
Пресс-секретарь Путина Песков: американские СМИ публикуют ложную информацию об Украине