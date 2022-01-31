https://ria.ru/20220131/ukraina-1770289712.html

В Кремле обвинили американские СМИ в публикации фейков об Украине

В Кремле обвинили американские СМИ в публикации фейков об Украине - РИА Новости, 31.01.2022

В Кремле обвинили американские СМИ в публикации фейков об Украине

Американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию по Украине, это уже становится очевидно для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:49

2022-01-31T12:49

2022-01-31T12:49

в мире

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148399/75/1483997567_0:289:5535:3402_1920x0_80_0_0_fb3a674db72edca1ba367a92f029b0df.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию по Украине, это уже становится очевидно для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать публикации американских СМИ о якобы недовольстве Белого дома позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы "вторжения" России."К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Это становится очевидно уже практически для всех, поэтому к этим публикациям нужно соответствующем образом относиться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия