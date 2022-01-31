https://ria.ru/20220131/ukraina-1770289440.html

В Кремле призвали США отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины

В Кремле призвали США отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины - РИА Новости, 31.01.2022

В Кремле призвали США отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины

Москва призывает Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:47

2022-01-31T12:47

2022-01-31T13:01

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать публикации американских СМИ о якобы недовольстве Белого дома позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы "вторжения" России.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Он также отметил, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, приводит к истерике на Украине."Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном, и мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию", - сказал Песков журналистам.Его также спросили, стоит ли российским политикам и СМИ так активно освещать эту тему."Мы не в праве с вами говорить СМИ, сколько и чего им надо освещать. Но мы с вами вправе рекомендовать людям как можно меньше читать эту информацию", - ответил Песков.Истерика, раскручиваемая Вашингтоном, приводит к истерии на Украине, где люди "чуть ли не фронтовые мешки собирают", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают, это тоже очевидно. Это факт. Это действительно так", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220131/vtorzhenie-1770288128.html

https://ria.ru/20220131/kharkov-1770275375.html

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в мире, украина, вашингтон (город), москва, дмитрий песков, владимир зеленский, россия