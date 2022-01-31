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Премьер Эстонии призвала Германию оказать военную поддержку Украине
Премьер Эстонии призвала Германию оказать военную поддержку Украине - РИА Новости, 31.01.2022
Премьер Эстонии призвала Германию оказать военную поддержку Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию поддержать Украину в сложившейся напряженной ситуации на границах, к которым Россия якобы стягивает десятки РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:57
2022-01-31T11:57
в мире
киев
финляндия
дмитрий песков
нато
javelin (птрк)
минобороны германии
олаф шольц
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию поддержать Украину в сложившейся напряженной ситуации на границах, к которым Россия якобы стягивает десятки тысяч своих солдат.Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что его страна готова предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, которые были произведены в ГДР, а после объединения Германии проданы в Финляндию. Эстония закупила у Финляндии гаубицы в 2009 году. Однако до принятия окончательного решения поставка оружия должна быть разрешена в стране его происхождения. Госдепартамент США дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь шла о переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, а также о противотанковых комплексах Javelin."Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к украинцам. Украина попросила о помощи. Эта страна нуждается в поддержке для самообороны от агрессора", - сказала Каллас в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном в понедельник.Премьер отметила, что Эстония хочет передать Украине девять 122-миллиметровых гаубиц, полученных Таллином из запасов бывшей ГДР. Однако Германия пока не дала своего согласия на поставку этого оружия третьей стороне. "Мы должны быть готовы к соответствующим шагам, если Россия откажется от дипломатии. В таком случае санкции против Москвы должны быть обширными, жесткими и точными", - подчеркнула она.Минобороны ФРГ на прошлой неделе сообщило, что поставит на Украину пять тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/polsha-1770262886.html
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в мире, киев, финляндия, дмитрий песков, нато, javelin (птрк), минобороны германии, олаф шольц, ситуация в днр и лнр, россия
11:57 31.01.2022
 
Премьер Эстонии призвала Германию оказать военную поддержку Украине

Премьер Эстонии Каллас призвала Германию оказать военную поддержку Украине

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию поддержать Украину в сложившейся напряженной ситуации на границах, к которым Россия якобы стягивает десятки тысяч своих солдат.
Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что его страна готова предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, которые были произведены в ГДР, а после объединения Германии проданы в Финляндию. Эстония закупила у Финляндии гаубицы в 2009 году. Однако до принятия окончательного решения поставка оружия должна быть разрешена в стране его происхождения. Госдепартамент США дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь шла о переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, а также о противотанковых комплексах Javelin.
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"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к украинцам. Украина попросила о помощи. Эта страна нуждается в поддержке для самообороны от агрессора", - сказала Каллас в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном в понедельник.
Премьер отметила, что Эстония хочет передать Украине девять 122-миллиметровых гаубиц, полученных Таллином из запасов бывшей ГДР. Однако Германия пока не дала своего согласия на поставку этого оружия третьей стороне. "Мы должны быть готовы к соответствующим шагам, если Россия откажется от дипломатии. В таком случае санкции против Москвы должны быть обширными, жесткими и точными", - подчеркнула она.
Минобороны ФРГ на прошлой неделе сообщило, что поставит на Украину пять тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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