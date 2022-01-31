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https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html
Украина готовит постановочные сюжеты о нападении России, заявили в ЛНР
Украина готовит постановочные сюжеты о нападении России, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022
Украина готовит постановочные сюжеты о нападении России, заявили в ЛНР
Киев готовит постановочные сюжеты, в которых рассказывается о начале боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса при участии российских... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:10
2022-01-31T11:49
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Киев готовит постановочные сюжеты, в которых рассказывается о начале боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса при участии российских военных, заявил журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко."На первом этапе информационной кампании, с началом агрессии со стороны ВСУ, запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны народных республик и Российской Федерации", — сказал представитель луганского ведомства.По его словам, на втором этапе кампании СМИ продемонстрируют "успехи украинской армии в отражении мнимой агрессии" и сюжеты о наступлении на позиции противника.Далее, продолжил представитель ЛНР, медиа планируют выпустить в эфир постановочные ролики об "ужасах войны" с посылом, что регионы юго-востока необходимо "освободить от российского гнета".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Впоследствии Россия получила письменный ответ, его содержание не раскрывается, но в МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о движении альянса к ее границам.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html
https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html
луганская народная республика
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украина
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины
11:10 31.01.2022 (обновлено: 11:49 31.01.2022)
 
Украина готовит постановочные сюжеты о нападении России, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: Киев готовит постановочные сюжеты о начале боевых действий Москвой

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Киев готовит постановочные сюжеты, в которых рассказывается о начале боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса при участии российских военных, заявил журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
"На первом этапе информационной кампании, с началом агрессии со стороны ВСУ, запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны народных республик и Российской Федерации", — сказал представитель луганского ведомства.
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Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками
По его словам, на втором этапе кампании СМИ продемонстрируют "успехи украинской армии в отражении мнимой агрессии" и сюжеты о наступлении на позиции противника.
"По замыслу, международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. Гибель мирных жителей народных республик будет представляться как уничтожение террористов", — пояснил Лещенко.
Далее, продолжил представитель ЛНР, медиа планируют выпустить в эфир постановочные ролики об "ужасах войны" с посылом, что регионы юго-востока необходимо "освободить от российского гнета".

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.
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В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Впоследствии Россия получила письменный ответ, его содержание не раскрывается, но в МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о движении альянса к ее границам.
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