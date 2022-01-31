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В Киеве призвали Запад вместо разговоров о ситуации дать Украине оружие
В Киеве призвали Запад вместо разговоров о ситуации дать Украине оружие - РИА Новости, 31.01.2022
В Киеве призвали Запад вместо разговоров о ситуации дать Украине оружие
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что Запад вместо разговоров о ситуации у границ Украины с Россией должен давать... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:41
2022-01-31T10:41
в мире
украина
киев
нато
ситуация в днр и лнр
александр ткаченко (украина)
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КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что Запад вместо разговоров о ситуации у границ Украины с Россией должен давать Киеву больше оружия и предоставлять экономическую помощь.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг Украины, чем была до этого, считает, что ситуация нагнетается. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что около 127 тыс российских военных сосредоточены на границе с Украиной, однако говорить о планах полномасштабного наступления пока не стоит."Позиция Запада мне иногда напоминает позицию человека, который сидит в автомобиле и видит, что кого-то сейчас побьют, он машет рукой и говорит: "Ну вот когда вас побьют, мы вызовем медпомощь". Поэтому вместо разговоров, если вы уже говорите на высоких тонах, останавливайте "Северный поток", давайте больше оружия именно из тех стран, из которых оно не поступает. Мы благодарны конечно, что сейчас оружие пошло, давайте помощь экономическую в виде денежных гарантий", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "1+1", комментируя информацию в западных СМИ о вторжении РФ в Украину.По его мнению, западные СМИ "проснулись, поняв, что на Украине идет война". "Они не пишут о том, что пишем и сообщаем мы, когда убивают нашего военного, потому что для них это не новость. Поэтому, когда происходит нагнетание информации такого характера, мы как люди, которые живут здесь в совсем ином контексте, воспринимаем это немного по-другому. Даже напряженность, которая у нас может возникать, она совсем другого характера, потому что мы понимаем о чем идет речь", - сказал министр.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html
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в мире, украина, киев, нато, ситуация в днр и лнр, александр ткаченко (украина)
10:41 31.01.2022
 
В Киеве призвали Запад вместо разговоров о ситуации дать Украине оружие

Глава Минкульта Украины Ткаченко призвал Запад вместо разговоров дать Киеву оружие

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что Запад вместо разговоров о ситуации у границ Украины с Россией должен давать Киеву больше оружия и предоставлять экономическую помощь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг Украины, чем была до этого, считает, что ситуация нагнетается. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что около 127 тыс российских военных сосредоточены на границе с Украиной, однако говорить о планах полномасштабного наступления пока не стоит.
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"Позиция Запада мне иногда напоминает позицию человека, который сидит в автомобиле и видит, что кого-то сейчас побьют, он машет рукой и говорит: "Ну вот когда вас побьют, мы вызовем медпомощь". Поэтому вместо разговоров, если вы уже говорите на высоких тонах, останавливайте "Северный поток", давайте больше оружия именно из тех стран, из которых оно не поступает. Мы благодарны конечно, что сейчас оружие пошло, давайте помощь экономическую в виде денежных гарантий", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "1+1", комментируя информацию в западных СМИ о вторжении РФ в Украину.
По его мнению, западные СМИ "проснулись, поняв, что на Украине идет война". "Они не пишут о том, что пишем и сообщаем мы, когда убивают нашего военного, потому что для них это не новость. Поэтому, когда происходит нагнетание информации такого характера, мы как люди, которые живут здесь в совсем ином контексте, воспринимаем это немного по-другому. Даже напряженность, которая у нас может возникать, она совсем другого характера, потому что мы понимаем о чем идет речь", - сказал министр.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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