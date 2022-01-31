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Постпред Белоруссии заверил, что учения с Россией никому не угрожают
Постпред Белоруссии заверил, что учения с Россией никому не угрожают - РИА Новости, 31.01.2022
Постпред Белоруссии заверил, что учения с Россией никому не угрожают
Совместные учения России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер, не представляя ни для кого угрозы, заявил постоянный представитель Белоруссии при... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:27
2022-01-31T20:27
киев
белоруссия
дмитрий песков
нато
совет безопасности оон
россия
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ООН, 31 янв – РИА Новости. Совместные учения России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер, не представляя ни для кого угрозы, заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков."Они носят сугубо оборонительный характер и не представляют угрозы для наших европейских партнеров или соседних с нами стран", - сказал он на заседании СБ ООН.Основная часть совместных маневров пройдет на территории Белоруссии 10-20 февраля.Западные страны выражают обеспокоенность переброской в страну российских войск, утверждая, что те могут с севера вторгнуться на Украину и выйти непосредственно к Киеву.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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киев, белоруссия, дмитрий песков, нато, совет безопасности оон, россия
20:27 31.01.2022
 
Постпред Белоруссии заверил, что учения с Россией никому не угрожают

Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков заверил, что военные учения с Россией никому не угрожают

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и флаги России и Белоруссии
Военнослужащие и флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие и флаги России и Белоруссии
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв – РИА Новости. Совместные учения России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер, не представляя ни для кого угрозы, заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Они носят сугубо оборонительный характер и не представляют угрозы для наших европейских партнеров или соседних с нами стран", - сказал он на заседании СБ ООН.
Основная часть совместных маневров пройдет на территории Белоруссии 10-20 февраля.
Западные страны выражают обеспокоенность переброской в страну российских войск, утверждая, что те могут с севера вторгнуться на Украину и выйти непосредственно к Киеву.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Генсек ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 21:01
В ОДКБ назвали учения России и Белоруссии внутренним делом стран
 
КиевБелоруссияДмитрий ПесковНАТОСовет Безопасности ООНРоссия
 
 
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