https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770247803.html

Корабли ЧФ завершили учения в Черном море

Корабли ЧФ завершили учения в Черном море - РИА Новости, 31.01.2022

Корабли ЧФ завершили учения в Черном море

Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота после проведения... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T08:07

2022-01-31T08:07

2022-01-31T08:07

безопасность

черное море

россия

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота после проведения учения в акватории Черного моря, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.Свыше 20 кораблей Черноморского флота России 26 января вышли в Черное море на учения. Ранее на учения вышли корабли Северного и Балтийского флотов."В морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника", - сообщил Рулев.Экипажами кораблей были проведены тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем. После планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи кораблей ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению, говорится в сообщении.В завершившихся плановых учениях Черноморского флота в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

https://ria.ru/20220131/poisk-1770241277.html

https://ria.ru/20220129/ucheniya-1770153457.html

черное море

россия

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безопасность, черное море, россия, черноморский флот вмф россии