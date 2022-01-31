https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770371533.html

"Выносил по частям": что известно об убийстве модели и ее муже-чиновнике

"Выносил по частям": что известно об убийстве модели и ее муже-чиновнике - РИА Новости, 31.01.2022

"Выносил по частям": что известно об убийстве модели и ее муже-чиновнике

Убил, расчленил и спрятал — Щербинский районный суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Центрального района Новокузнецка Александра Попова, подозреваемого... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:09

2022-01-31T20:09

2022-01-31T20:43

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Убил, расчленил и спрятал — Щербинский районный суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Центрального района Новокузнецка Александра Попова, подозреваемого в жестокой расправе над супругой. Десять лет назад Ксения Сапожкова стала "Мисс Кузбасс", год спустя претендовала на титул самой красивой девушки страны. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Выдуманная поездкаСразу после новогодних праздников в столичный райотдел полиции обратился 37-летний москвич Александр Попов. По данным СМИ, он сообщил, что еще в конце лета его жена улетела на отдых в Дубай. Все это время супруги якобы поддерживали связь через соцсети, а теперь она пропала.Мужчина показал переписку и аккаунт Ксении в инстаграме, где она регулярно публиковала посты и фотографии. Однако полицейские быстро установили, что Россию молодая женщина не покидала. Внятно объяснить это Попов не смог и вскоре его задержали по подозрению в убийстве.На допросе чиновник признался, что очередная ссора закончилась расправой. Он расчленил труп, по частям вынес останки в мусорный контейнер во дворе. Потом, чтобы не вызвать подозрений, вел от имени жены страницы в социальных сетях, переписывался с родными и друзьями.Молодая модельКсения училась в химико-биологическом классе местного лицея, хотела стать моделью. Посещала курсы, участвовала в региональном конкурсе красоты.Поступив в Кузбасский государственный технический университет, карьеру модели не бросила — несколько месяцев проработала в Сеуле.В 2010-м стала "Мисс Кузбасс" и выиграла путевку на всероссийский конкурс красоты."Мое хобби — это дети, — рассказывала она местным журналистам. — Я очень люблю нянчиться с детьми подруг. Четких планов по поводу замужества и материнства пока нет, хотя, конечно, хочу крепкую и хорошую семью".На одном из сайтов, посвященных модельному бизнесу, до сих пор висит ее анкета. Ксения была готова сниматься для календарей, каталогов, журналов. Последние изменения вносились летом 2019-го."Перспективный" управленецАлександр и Ксения оба родом из Новокузнецка, поженились около десяти лет назад. В 2008-м Попов окончил Сибирскую академию госслужбы по специальности "управление персоналом". А через четыре года его назначили главой Центрального района Новокузнецка. Ему тогда было 26.Местные журналисты объясняли это родственными связями — отец молодого управленца руководил крупнейшей в Новокузнецке управляющей компанией "Новый город".В Сети до сих пор есть петиция с требованием отстранить от должности мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова за то, что он брал на работу в администрацию неквалифицированных "карманных чиновников". Среди них упоминается и Александр Попов.Спустя три года его направили в "Комбинат питания", обеспечивающий продуктами все школы Новокузнецка. После серии скандалов он ушел и оттуда. Некоторое время занимался бизнесом, а потом вместе с Ксенией и дочерью перебрался в столицу — на руководящий пост в метрополитене."Мы потрясены"На днях Щербинский районный суд Москвы отправил его за решетку — на два месяца. Останки убитой еще ищут."Конечно, я знаю Ксюшу и помню, — говорит организатор конкурса красоты "Мисс Кузбасс" Татьяна Смаркова. — Это ужас. В голове не укладывается. Красавица, очень яркая! И снаружи, и внутри! Светлая, добрая, внимательная. И даже когда выиграла конкурс, не изменилась. Мы потрясены этим известием".Расследование продолжается. Если вину Попова докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211124/ubiystvo-1760389465.html

https://ria.ru/20211014/rozysk-1754405991.html

https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769269368.html

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