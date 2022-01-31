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Мужа "Мисс Кузбасс — 2010" заподозрили в ее убийстве
Мужа "Мисс Кузбасс — 2010" заподозрили в ее убийстве - РИА Новости, 31.01.2022
Мужа "Мисс Кузбасс — 2010" заподозрили в ее убийстве
Суд арестовал мужа "Мисс Кузбасс — 2010" Ксении Сапожковой по подозрению в ее убийстве. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:36
2022-01-31T14:36
2022-01-31T16:40
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Суд арестовал мужа "Мисс Кузбасс — 2010" Ксении Сапожковой по подозрению в ее убийстве."Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Александр Попов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК ("Убийство")", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.Срок ареста установили до 25 марта.По информации СМИ, ранее Попов заявил о пропаже Ксении Сапожковой, рассказав, что супруга улетела в Дубай и перестала выходить на связь. Тело женщины до сих пор не нашли.Ксения Сапожкова в ноябре 2010 года в 19-летнем возрасте завоевала титул "Мисс Кузбасс — 2010".
https://ria.ru/20220129/sk-1770133237.html
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происшествия, щербинка, москва, россия
14:36 31.01.2022 (обновлено: 16:40 31.01.2022)
Мужа "Мисс Кузбасс — 2010" заподозрили в ее убийстве
Суд в Москве арестовал мужа "Мисс Кузбасс — 2010" Сапожковой по подозрению в ее убийстве