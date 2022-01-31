https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770277951.html

Погибшая в Губкине адвокат защищала своего убийцу, сообщил источник

Погибшая в Губкине адвокат защищала своего убийцу, сообщил источник - РИА Новости, 31.01.2022

Погибшая в Губкине адвокат защищала своего убийцу, сообщил источник

Убитая в Белгородской области адвокат защищала предполагаемого убийцу в суде и дождалась его из колонии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:59

2022-01-31T11:59

2022-01-31T11:59

происшествия

губкин

белгородская область

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Убитая в Белгородской области адвокат защищала предполагаемого убийцу в суде и дождалась его из колонии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительным данным МВД, житель города Губкина убил свою сожительницу, женщину 1970 года рождения, после чего направился в село Аверино Губкинского района, где убил ее сестру, местную жительницу 1965 года рождения. Подозреваемого задержали. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что одна из жертв мужчины - адвокат."Убитая Елена Сушкова, адвокат из Губкина, была защитником своего убийцы на предыдущем суде - он ранее судим за покушение на убийство. Она ждала его из колонии, он вышел в 2015 году", - сказал собеседник агентства.По его словам, мужчина сначала убил свою возлюбленную, а потом и ее сестру.

https://ria.ru/20220130/politsiya-1770228451.html

губкин

белгородская область

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происшествия, губкин, белгородская область