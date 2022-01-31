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Туризм
https://ria.ru/20220131/turtsiya-1770286192.html
Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2021 году
Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2021 году - РИА Новости, 31.01.2022
Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2021 году
Больше всего отдыхающих в 2021 году прибыли в Турцию из РФ, это более 4,6 миллиона россиян, сообщило в понедельник министерство туризма страны. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:13
2022-01-31T19:13
туризм
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турция
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новости - туризм
туристы
туризм
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Больше всего отдыхающих в 2021 году прибыли в Турцию из РФ, это более 4,6 миллиона россиян, сообщило в понедельник министерство туризма страны."С января по декабрь 2021 года страной, из которой прибыли больше всего отдыхающих, стала РФ – 4 миллиона 694 тысячи 422 туриста", – говорится в пресс-релизе на сайте. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 120 процентов.Вторую и третью позицию по числу туристов заняли Германия – более трех миллионов человек, и Украина – более двух миллионов.По данным министерства, страну в 2021 году посетили более 30,3 миллиона путешественников, показатель вырос по сравнению с 2020 годом на 88 процентов.Согласно докладу Статистического бюро Турции, опубликованному в понедельник, доходы от туризма составили более 24,4 миллиарда долларов.
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украина, турция, германия, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
19:13 31.01.2022
 
Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2021 году

Турцию в 2021 году посетили 4,6 миллиона россиян

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Больше всего отдыхающих в 2021 году прибыли в Турцию из РФ, это более 4,6 миллиона россиян, сообщило в понедельник министерство туризма страны.
"С января по декабрь 2021 года страной, из которой прибыли больше всего отдыхающих, стала РФ – 4 миллиона 694 тысячи 422 туриста", – говорится в пресс-релизе на сайте.
Отмечается, что по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 120 процентов.
Вторую и третью позицию по числу туристов заняли Германия – более трех миллионов человек, и Украина – более двух миллионов.
По данным министерства, страну в 2021 году посетили более 30,3 миллиона путешественников, показатель вырос по сравнению с 2020 годом на 88 процентов.
Согласно докладу Статистического бюро Турции, опубликованному в понедельник, доходы от туризма составили более 24,4 миллиарда долларов.
Пляж в городе Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Большинство россиян планируют летний отпуск в Турции
 
ТуризмУкраинаТурцияГерманияНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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