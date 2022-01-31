https://ria.ru/20220131/turtsiya-1770286192.html

Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2021 году

Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2021 году - РИА Новости, 31.01.2022

Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2021 году

Больше всего отдыхающих в 2021 году прибыли в Турцию из РФ, это более 4,6 миллиона россиян, сообщило в понедельник министерство туризма страны. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T19:13

2022-01-31T19:13

2022-01-31T19:13

туризм

украина

турция

германия

новости - туризм

туристы

туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185333_0:67:1383:845_1920x0_80_0_0_1e1ad622e2585700c20568bb789b4b5c.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Больше всего отдыхающих в 2021 году прибыли в Турцию из РФ, это более 4,6 миллиона россиян, сообщило в понедельник министерство туризма страны."С января по декабрь 2021 года страной, из которой прибыли больше всего отдыхающих, стала РФ – 4 миллиона 694 тысячи 422 туриста", – говорится в пресс-релизе на сайте. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 120 процентов.Вторую и третью позицию по числу туристов заняли Германия – более трех миллионов человек, и Украина – более двух миллионов.По данным министерства, страну в 2021 году посетили более 30,3 миллиона путешественников, показатель вырос по сравнению с 2020 годом на 88 процентов.Согласно докладу Статистического бюро Турции, опубликованному в понедельник, доходы от туризма составили более 24,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220131/turtsiya-1770268590.html

украина

турция

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, турция, германия, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь