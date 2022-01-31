https://ria.ru/20220131/tsvikevich-1770322211.html
Задержанная в Белоруссии россиянка призналась в участии в протестах
Задержанная в Белоруссии россиянка призналась в участии в протестах - РИА Новости, 31.01.2022
Задержанная в Белоруссии россиянка призналась в участии в протестах
Видео, на котором задержанная в Минске гражданка России Вера Цвикевич признается в участии в протестах в 2020 году в Белоруссии, опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:11
2022-01-31T15:11
2022-01-31T17:42
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Видео, на котором задержанная в Минске гражданка России Вера Цвикевич признается в участии в протестах в 2020 году в Белоруссии, опубликовано в Telegram-канале главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД республики.Ранее интернет-ресурсы распространили информацию от белорусских правозащитников, что в Минске задержана россиянка Цвикевич, имеющая вид на жительство в Белоруссии. Она проходит по уголовной статье об организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет о протестах оппозиции после президентских выборов в 2020 году. В российской дипмиссии в этой связи сообщили, что консульские сотрудники посольства в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержания гражданки России, находятся в контакте с правоохранительными органами Белоруссии."В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска. Участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях", - говорит Цвикевич на опубликованном видео.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/lukashenko-1770004189.html
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Россиянка призналась в участии в несанкционированном митинге. Кадры МВД Белоруссии
МВД Белоруссии опубликовало видео, на котором задержанная россиянка Вера Цвикевич признаётся в участии в несанкционированных митингах. Девушка признала свою вину и раскаялась. Признание россиянки в участии в несанкционированном митинге в Белоруссии. Кадры МВД Белоруссии
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия
15:11 31.01.2022 (обновлено: 17:42 31.01.2022)
Задержанная в Белоруссии россиянка призналась в участии в протестах
МВД Белоруссии опубликовало видео, где россиянка Цвикевич признается в участии в протестах