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Цена на газ в Европе снизилась ниже 990 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе снизилась ниже 990 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 31.01.2022

Цена на газ в Европе снизилась ниже 990 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник подешевели на 6,5% к расчетной цене пятницы – примерно до 984,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T22:21

2022-01-31T22:21

2022-01-31T22:21

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе в понедельник подешевели на 6,5% к расчетной цене пятницы – примерно до 984,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость мартовских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 1040 долларов, и в первые часы торгов показатель снижался вплоть до 989 долларов. В середине дня цена несколько восстановилась, заняв уровень в 1000-1020 долларов, но ближе к концу торгов устремилась к нижней границе диапазона. В последние 1-1,5 часа торгов стоимость колебалась уже в пределах 970-990 долларов.Минимальным для понедельника стал уровень в 967 долларов, а максимальным оказался уровень открытия. К закрытию котировки составили 984,4 доллара, снизившись на 6,5% к расчетной цене пятницы в 1053,2 доллара (с учётом изменения валютных котировок, так как цены на ICE Futures указаны в евро).Средняя расчетная цена газа на ICE, по расчетам РИА Новости, в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на прошлой неделе средняя расчетная цена составила почти 1070 долларов. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с политическими факторами.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).

https://ria.ru/20220131/gaz-1770284678.html

https://ria.ru/20220128/gaz-1769993031.html

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