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Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи"
Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 31.01.2022
Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи"
У Никиты трое детей и одна машина в семье. Когда супруга берет машину, перед ним встает вопрос на чем возить детей в секции: покупать второе авто, пользоваться каршерингом или вызывать такси? Во всех этих вариантах есть рациональные "за" и "против". Но прежде чем сделать выбор, Никите придется разобраться со своими внутренними запросами.
2022-01-31T12:00
2022-01-31T12:00
2022-01-31T12:00
страхи
общество
технологии
финансы
наталья лосева
психология
автомобили
подкаст
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Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи"
У Никиты трое детей и одна машина в семье. Когда супруга берет машину, перед ним встает вопрос на чем возить детей в секции: покупать второе авто, пользоваться каршерингом или вызывать такси? Во всех этих вариантах есть рациональные "за" и "против". Но прежде чем сделать выбор, Никите придется разобраться со своими внутренними запросами.
audio/mpeg
Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи"
У Никиты трое детей и одна машина в семье. Когда супруга берет машину, перед ним встает вопрос на чем возить детей в секции: покупать второе авто, пользоваться каршерингом или вызывать такси? Во всех этих вариантах есть рациональные "за" и "против". Но прежде чем сделать выбор, Никите придется разобраться со своими внутренними запросами.
audio/mpeg
Что выгоднее для большой семьи – второй автомобиль, каршеринг, такси или "авто по подписке" герою Никите помогают разобраться эксперты выпуска: куратор сезона – юрист, финансовый советник Виктория Шергина, коуч-логотерапевт, социальный технолог Алена Фетисенкова, вице-президенты Национального автомобильного союза, авторы подкаста РИА Новости "Не роскошь" Антон Шапарин и Ян Хайцеэр.03:00 История Никиты06:20 Риски использования каршеринга08:40 Сравнение стоимости такси и каршеринга10:00 Риски использования такси11:35 Такси или своя машина?14:10 "Авто по подписке"21:25 Своя машина, такси или каршеринг?24:45 Психологические приемы для того, чтобы сделать правильный выбор Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, финансы, наталья лосева, психология, автомобили, подкаст, ян хайцеэр, психология богатства, антон шапарин, аудио
Своя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи"
У Никиты трое детей и одна машина в семье. Когда супруга берет машину, перед ним встает вопрос на чем возить детей в секции: покупать второе авто, пользоваться каршерингом или вызывать такси? Во всех этих вариантах есть рациональные "за" и "против". Но прежде чем сделать выбор, Никите придется разобраться со своими внутренними запросами.