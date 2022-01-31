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В Тамбове обстреляли трактор, убиравший снег
В Тамбове обстреляли трактор, убиравший снег - РИА Новости, 31.01.2022
В Тамбове обстреляли трактор, убиравший снег
Молодые люди обстреляли ночью в Тамбове убиравший снег трактор, водитель не пострадал, сообщила в понедельник мэрия. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:45
2022-01-31T14:45
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Молодые люди обстреляли ночью в Тамбове убиравший снег трактор, водитель не пострадал, сообщила в понедельник мэрия.Инцидент произошел около часа ночи на улице Московская, у дома №43. Бригада дорожных рабочих расчищала снег вдоль тротуара, последим в цепочке техники шел трактор муниципального предприятия "Спецдорсервис"."По словам водителя, на автобусной остановке стояли трое молодых людей, с их стороны и раздались выстрелы. В результате стрельбы разбиты стекла кабины трактора, водитель, к счастью, не пострадал. Он быстро сообщил о случившемся в службу 112", - говорится в сообщении.На место происшествия прибыли полицейские, а также сотрудники "Спецдорсервиса", которые помогали в поисках оружия, от которого стрелявшие избавились."По словам очевидцев, молодые люди находились в нетрезвом состоянии и сразу не признались в содеянном. Пистолет нашелся в снегу, недалеко от остановки общественного транспорта. Хулиганы были доставлены в отделение полиции. В настоящее время ведется расследование", - информируют областные власти.Поврежденный трактор выбыл из строя на неопределенное время, и, как отмечают городское власти, это скажется на процессе уборки снега. "С учетом складывающихся погодных условий в "Спецдорсервисе" каждая единица спецтехники была на счету", - пояснили в мэрии.
https://ria.ru/20220117/tula-1768232385.html
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происшествия, тамбов, тамбовская область, погода, россия
14:45 31.01.2022
 
В Тамбове обстреляли трактор, убиравший снег

В Тамбове ночью обстреляли убиравший снег трактор, водитель не пострадал

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУборка снега
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уборка снега
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Молодые люди обстреляли ночью в Тамбове убиравший снег трактор, водитель не пострадал, сообщила в понедельник мэрия.
Инцидент произошел около часа ночи на улице Московская, у дома №43. Бригада дорожных рабочих расчищала снег вдоль тротуара, последим в цепочке техники шел трактор муниципального предприятия "Спецдорсервис".
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"По словам водителя, на автобусной остановке стояли трое молодых людей, с их стороны и раздались выстрелы. В результате стрельбы разбиты стекла кабины трактора, водитель, к счастью, не пострадал. Он быстро сообщил о случившемся в службу 112", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли полицейские, а также сотрудники "Спецдорсервиса", которые помогали в поисках оружия, от которого стрелявшие избавились.
"По словам очевидцев, молодые люди находились в нетрезвом состоянии и сразу не признались в содеянном. Пистолет нашелся в снегу, недалеко от остановки общественного транспорта. Хулиганы были доставлены в отделение полиции. В настоящее время ведется расследование", - информируют областные власти.
Поврежденный трактор выбыл из строя на неопределенное время, и, как отмечают городское власти, это скажется на процессе уборки снега. "С учетом складывающихся погодных условий в "Спецдорсервисе" каждая единица спецтехники была на счету", - пояснили в мэрии.
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