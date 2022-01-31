https://ria.ru/20220131/timoshenko-1770303894.html

Киев хотят заставить исполнить Минск-2, заявила Тимошенко

Киев хотят заставить исполнить Минск-2, заявила Тимошенко - РИА Новости, 31.01.2022

Киев хотят заставить исполнить Минск-2, заявила Тимошенко

Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что эскалация на государственной границе страны связана не с... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:55

2022-01-31T13:55

2022-01-31T13:55

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КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что эскалация на государственной границе страны связана не с планами якобы "полномасштабного вторжения России", а с желанием принудить Киев выполнять минские соглашения по Донбассу."Эскалация на границах не связана с тем, чтобы начать полномасштабную войну против Украины, хотя этот риск всегда будет оставаться, но для того, чтобы принудить Украину к выполнению минских соглашений. Если вы этого не понимаете, что минские соглашения в том варианте, в котором они были подписаны – это потеря независимости и суверенитет Украины, то почитайте первоисточники", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.Президент Украины Владимир Зеленский в прошлую пятницу заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается. Он также отметил, что заявления о возможной эскалации ситуации с Россией вызвали панику на рынках и финансовом секторе, что негативно сказывается на экономике, инвесторы выводят из страны деньги.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211223/diversiya-1765031123.html

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в мире, украина, киев, партия "батькивщина", юлия тимошенко, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, россия