В Приморье сотрудник ИВС насмерть сбил амурского тигра
В Приморье сотрудник ИВС за рулем насмерть сбил краснокнижного амурского тигра
Амурский тигр в лесах Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Сотрудник изолятора временного содержания в Приморье за рулем автомобиля насмерть сбил краснокнижного амурского тигра, охотнадзор и полиция проводят проверки.
"Произошло ДТП, в ходе которого был сбит молодой тигр - травмы, несовместимые с жизнью. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции и охотнадзора. После их исследований и проведения экспертизы можно будет достоверно сказать, что случилось", - сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
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В краевом УМВД РИА Новости рассказали, что за рулем машины был сотрудник изолятора временного содержания. "Руководством ОМВД России по Пожарскому району назначено проведение служебной проверки по факту ДТП, в результате которого погиб тигр. Предварительно установлено, что сотрудник изолятора временного содержания ОМВД России по Пожарскому району, двигаясь на личном автомобиле Toyota Mark II, в районе 242-го километра автодороги "Уссури" совершил наезд на хищника, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель сообщил об инциденте в дежурную часть отдела полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты центра "Амурский тигр". ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке дороги.
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"Сержант полиции находился на выходном дне, в гражданской форме одежды. Погибшее животное направлено на медико-биологическое исследование. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства происшествия. По данному факту следственные органы примут решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавили в УМВД.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.
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