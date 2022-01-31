https://ria.ru/20220131/tigr-1770322880.html

В Приморье сотрудник ИВС насмерть сбил амурского тигра

В Приморье сотрудник ИВС насмерть сбил амурского тигра - РИА Новости, 31.01.2022

В Приморье сотрудник ИВС насмерть сбил амурского тигра

Сотрудник изолятора временного содержания в Приморье за рулем автомобиля насмерть сбил краснокнижного амурского тигра, охотнадзор и полиция проводят проверки. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:15

2022-01-31T15:15

2022-01-31T15:15

происшествия

приморский край

дальний восток

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Сотрудник изолятора временного содержания в Приморье за рулем автомобиля насмерть сбил краснокнижного амурского тигра, охотнадзор и полиция проводят проверки."Произошло ДТП, в ходе которого был сбит молодой тигр - травмы, несовместимые с жизнью. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции и охотнадзора. После их исследований и проведения экспертизы можно будет достоверно сказать, что случилось", - сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.В краевом УМВД РИА Новости рассказали, что за рулем машины был сотрудник изолятора временного содержания. "Руководством ОМВД России по Пожарскому району назначено проведение служебной проверки по факту ДТП, в результате которого погиб тигр. Предварительно установлено, что сотрудник изолятора временного содержания ОМВД России по Пожарскому району, двигаясь на личном автомобиле Toyota Mark II, в районе 242-го километра автодороги "Уссури" совершил наезд на хищника, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу", - сказал собеседник агентства.По его словам, водитель сообщил об инциденте в дежурную часть отдела полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты центра "Амурский тигр". ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке дороги."Сержант полиции находился на выходном дне, в гражданской форме одежды. Погибшее животное направлено на медико-биологическое исследование. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства происшествия. По данному факту следственные органы примут решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавили в УМВД.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20220117/tigr-1768206044.html

https://ria.ru/20210118/tigr-1593443380.html

https://ria.ru/20211028/priamure-1756630296.html

приморский край

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россия

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происшествия, приморский край, дальний восток, сергей арамилев, центр "амурский тигр", россия