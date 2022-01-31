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"Определяет будущее": в Японии оценили уникальное российское оружие
В Японии назвали российское оружие, которое определит будущее - РИА Новости, 31.01.2022
"Определяет будущее": в Японии оценили уникальное российское оружие
Эксперт японского портала Traffic News рассказал об особенностях российской боевой машины поддержки пехоты "Терминатор" и ее уникальных преимуществах. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:40
2022-01-31T21:33
в мире
безопасность
технологии
япония
т-90
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперт японского портала Traffic News рассказал об особенностях российской боевой машины поддержки пехоты "Терминатор" и ее уникальных преимуществах.Автор увидел в очертаниях БМПТ сходство с танком "Марк I" времен Первой мировой. Целью той машины была защита солдат от нападения вражеской пехоты. В годы Второй мировой войны танки уже сражались друг против друга. Сейчас бронемашины достигли той степени развития технологий, когда лобовые столкновения стали слишком затратными, и танковые войска в какой-то степени вернулись к задачам начала прошлого века, говорится в статье под названием "Танк будущего или возвращение в прошлое? Российский БМПТ "Терминатор" определяет будущее".Эксперт рассказал, что "Терминатор" изначально имел четыре башни, по две для пушек и пулеметов, но впоследствии осталась одна: с двумя 30-миллиметровыми пушками и пулеметом. На корпусе машина несет два гранатомета, по обе стороны башни монтируются транспортно-пусковые контейнеры с четырьмя управляемыми ракетами 9М120-1Ф/4, способными поражать бронированные цели на дальности до шести километров.Отмечается, что эти орудия хоть и считаются противотанковыми, в действительности предназначены для поражения живой силы противника в укреплениях. БМПТ оснащены различными датчиками и сенсорами, что делает их всепогодными. В основе "Терминатора" — хорошо зарекомендовавшая себя платформа танка Т-90.Опытный образец создали в 1997 году, однако государственные испытания машина прошла в 2018-м. В конце 2021 года в России сформировали первый батальон "Терминаторов", указывает автор.В статье отмечается, что БМПТ уступает по огневой мощи танкам и не перевозит пехоту, как БМП, однако, по словам разработчиков, один "Терминатор" заменяет шесть бронемашин пехоты с 40 бойцами.При этом в Минобороны России его рассматривают как противопехотную машину, в задачи которой входит поддержка танковых соединений, добавил автор.В заключение журналист отметил "говорящее" название уникальной российской машины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220131/gruzoviki-1770345125.html
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в мире, безопасность, технологии, япония, т-90, россия
19:40 31.01.2022 (обновлено: 21:33 31.01.2022)
 
В Японии назвали российское оружие, которое определит будущее

Японский портал Traffic News назвал российскую БМПТ "Терминатор" оружием будущего

© РИА Новости / Григорий СысоевБоевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время демонстрационного показа - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперт японского портала Traffic News рассказал об особенностях российской боевой машины поддержки пехоты "Терминатор" и ее уникальных преимуществах.
Автор увидел в очертаниях БМПТ сходство с танком "Марк I" времен Первой мировой. Целью той машины была защита солдат от нападения вражеской пехоты. В годы Второй мировой войны танки уже сражались друг против друга. Сейчас бронемашины достигли той степени развития технологий, когда лобовые столкновения стали слишком затратными, и танковые войска в какой-то степени вернулись к задачам начала прошлого века, говорится в статье под названием "Танк будущего или возвращение в прошлое? Российский БМПТ "Терминатор" определяет будущее".
Эксперт рассказал, что "Терминатор" изначально имел четыре башни, по две для пушек и пулеметов, но впоследствии осталась одна: с двумя 30-миллиметровыми пушками и пулеметом. На корпусе машина несет два гранатомета, по обе стороны башни монтируются транспортно-пусковые контейнеры с четырьмя управляемыми ракетами 9М120-1Ф/4, способными поражать бронированные цели на дальности до шести километров.
Отмечается, что эти орудия хоть и считаются противотанковыми, в действительности предназначены для поражения живой силы противника в укреплениях. БМПТ оснащены различными датчиками и сенсорами, что делает их всепогодными. В основе "Терминатора" — хорошо зарекомендовавшая себя платформа танка Т-90.
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Опытный образец создали в 1997 году, однако государственные испытания машина прошла в 2018-м. В конце 2021 года в России сформировали первый батальон "Терминаторов", указывает автор.
В статье отмечается, что БМПТ уступает по огневой мощи танкам и не перевозит пехоту, как БМП, однако, по словам разработчиков, один "Терминатор" заменяет шесть бронемашин пехоты с 40 бойцами.
При этом в Минобороны России его рассматривают как противопехотную машину, в задачи которой входит поддержка танковых соединений, добавил автор.
В заключение журналист отметил "говорящее" название уникальной российской машины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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