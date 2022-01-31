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Жительница Ташкента бросила дочь в вольер к медведю из-за депрессии

Жительница Ташкента бросила дочь в вольер к медведю из-за депрессии - РИА Новости, 31.01.2022

Жительница Ташкента бросила дочь в вольер к медведю из-за депрессии

Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, была в депрессии, сообщает пресс-служба Министерства по поддержке махалли... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:24

2022-01-31T11:24

2022-01-31T15:07

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ТАШКЕНТ, 31 янв — РИА Новости. Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, была в депрессии, сообщает пресс-служба Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана.О происшествии ранее рассказали в зоопарке. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров. Органы прокуратуры возбудили против матери уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы."Гражданка З. Т. проживает с двумя детьми в квартире, принадлежащей ее отцу, в махалле (местный квартал. — Прим. ред.) "Кумарик" Сергелийского района Ташкента. Выяснилось, что женщина находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней", — говорится в сообщении министерства.По данным ведомства, сейчас она безработная, ей и ее детям неоднократно оказывали социальную и юридическую помощь."Правоохранительные органы продолжают расследование данного инцидента. Пострадавшей девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь", — добавили в пресс-службе.Как сообщило Министерство здравоохранения, у ребенка диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, полученные из-за падения с высоты. Сейчас ее здоровье в удовлетворительном состоянии.

https://ria.ru/20210927/tigr-1752004576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Ташкента бросила дочь в вольер к медведю в зоопарке Жительница Ташкента, которая бросила свою 3-летнюю дочь в вольер к медведю в зоопарке, находилась в депрессии из-за того, что ее муж уехал в Россию 2022-01-31T11:24 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, узбекистан, ташкент, россия