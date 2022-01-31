https://ria.ru/20220131/stabilizatsiya-1770236764.html
Когда стабилизируется ситуация с COVID-19
Иммунолог назвал сроки "глобальной стабилизации" ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
Когда стабилизируется ситуация с COVID-19
К середине 2022 года ситуацию с коронавирусной инфекцией ждет "глобальная стабилизация", считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T02:08
2022-01-31T02:08
2022-01-31T02:08
распространение коронавируса
общество
николай крючков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. К середине 2022 года ситуацию с коронавирусной инфекцией ждет "глобальная стабилизация", считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В интервью радио Sputnik он дал прогноз, когда "афтершоки" пандемии завершатся в России."Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии "омикрон" (по данным медиков, омикрон-штамм вызывает меньше летальных исходов, чем предыдущие варианты коронавируса, – ред.). Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет", – уточнил он."Глобальная стабилизация" будет означать, что люди станут легче переносить COVID-19, а системам здравоохранения разных стран придется тратить значительно меньше ресурсов на госпитализацию пациентов, добавил иммунолог.В России в мае или июне этого года коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции должен приблизиться к достаточно высоким показателям, продолжил он."Это будет не 85-87 процентов, но все равно очень высокий коллективный иммунитет, в том числе к омикрон-штамму. Где-то к маю или к июню мы должны сделать рывок в выработке коллективного иммунитета", – сказал Крючков.Под влиянием этого фактора осенью заболеваемость COVID-19 в России будет существенно ниже, чем зимой и весной, полагает он. Иммунолог сравнил последующие волны распространения инфекции с "афтершоками" при землетрясении. По его мнению, россияне будут ощущать их в течение трех лет."Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация. Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче", – предположил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220131/zarazhenie-1770235688.html
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общество, николай крючков, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Иммунолог назвал сроки "глобальной стабилизации" ситуации с COVID-19
Иммунолог Крючков предрек глобальную стабилизацию ситуации с COVID-19 к середине 2022 года
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
К середине 2022 года ситуацию с коронавирусной инфекцией ждет "глобальная стабилизация", считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В интервью радио Sputnik он дал прогноз
, когда "афтершоки" пандемии завершатся в России.
Летальность COVID-19 резко уменьшится, а "управляемость" эпидемического процесса заметно увеличится к середине 2022 года, считает кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.
"Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии "омикрон" (по данным медиков, омикрон-штамм вызывает меньше летальных исходов, чем предыдущие варианты коронавируса, – ред.). Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет", – уточнил он.
"Глобальная стабилизация" будет означать, что люди станут легче переносить COVID-19, а системам здравоохранения разных стран придется тратить значительно меньше ресурсов на госпитализацию пациентов, добавил иммунолог.
В России в мае или июне этого года коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции должен приблизиться к достаточно высоким показателям, продолжил он.
"Это будет не 85-87 процентов, но все равно очень высокий коллективный иммунитет, в том числе к омикрон-штамму. Где-то к маю или к июню мы должны сделать рывок в выработке коллективного иммунитета", – сказал Крючков.
Под влиянием этого фактора осенью заболеваемость COVID-19 в России будет существенно ниже, чем зимой и весной, полагает он. Иммунолог сравнил последующие волны распространения инфекции с "афтершоками" при землетрясении. По его мнению, россияне будут ощущать их в течение трех лет.
"Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация. Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче", – предположил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.