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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/sputnik-1770294406.html
В Мурманскую область поступила первая партия "Спутника М"
В Мурманскую область поступила первая партия "Спутника М" - РИА Новости, 31.01.2022
В Мурманскую область поступила первая партия "Спутника М"
Первые 480 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" поступили в Мурманскую область, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:09
2022-01-31T13:09
распространение коронавируса
общество
мурманская область
здоровье - общество
андрей чибис
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Первые 480 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" поступили в Мурманскую область, сообщили в оперштабе региона."В Мурманскую область начала поступать вакцина "Спутник М" для иммунизации детей против COVID-19. В настоящее время в регион поступила первая партия (480 комплектов), которая распределена по медицинским организациям, подведомственным региональному министерству здравоохранения", - говорится в сообщении."Спутник М" – двухкомпонентная вакцина, которая предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Компоненты вакцины вводятся с интервалом в три недели.Как ранее сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с распространением штамма "омикрон" заболеваемость среди детей и подростков выросла в разы. При этом принято решение пока не переводить школы региона на удаленную работу, чтобы дать возможность родителям продолжать ходить на работу. Однако многие учебные заведения региона самостоятельно принимают решение о дистанционном формате обучения, многие классы закрыты на карантин.
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общество, мурманская область, здоровье - общество, андрей чибис, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник м"
13:09 31.01.2022
 
В Мурманскую область поступила первая партия "Спутника М"

Мурманская область получила первую партию вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
Упаковки с вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Первые 480 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" поступили в Мурманскую область, сообщили в оперштабе региона.
Мурманскую область начала поступать вакцина "Спутник М" для иммунизации детей против COVID-19. В настоящее время в регион поступила первая партия (480 комплектов), которая распределена по медицинским организациям, подведомственным региональному министерству здравоохранения", - говорится в сообщении.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
Инфографика
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"Спутник М" – двухкомпонентная вакцина, которая предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Компоненты вакцины вводятся с интервалом в три недели.
Как ранее сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с распространением штамма "омикрон" заболеваемость среди детей и подростков выросла в разы. При этом принято решение пока не переводить школы региона на удаленную работу, чтобы дать возможность родителям продолжать ходить на работу. Однако многие учебные заведения региона самостоятельно принимают решение о дистанционном формате обучения, многие классы закрыты на карантин.
 
Распространение коронавирусаОбществоМурманская областьЗдоровье - ОбществоАндрей ЧибисКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник М"
 
 
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