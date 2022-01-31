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В Мурманскую область поступила первая партия "Спутника М"
В Мурманскую область поступила первая партия "Спутника М" - РИА Новости, 31.01.2022
В Мурманскую область поступила первая партия "Спутника М"
Первые 480 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" поступили в Мурманскую область, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:09
2022-01-31T13:09
2022-01-31T13:09
распространение коронавируса
общество
мурманская область
здоровье - общество
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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Первые 480 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" поступили в Мурманскую область, сообщили в оперштабе региона."В Мурманскую область начала поступать вакцина "Спутник М" для иммунизации детей против COVID-19. В настоящее время в регион поступила первая партия (480 комплектов), которая распределена по медицинским организациям, подведомственным региональному министерству здравоохранения", - говорится в сообщении."Спутник М" – двухкомпонентная вакцина, которая предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Компоненты вакцины вводятся с интервалом в три недели.Как ранее сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с распространением штамма "омикрон" заболеваемость среди детей и подростков выросла в разы. При этом принято решение пока не переводить школы региона на удаленную работу, чтобы дать возможность родителям продолжать ходить на работу. Однако многие учебные заведения региона самостоятельно принимают решение о дистанционном формате обучения, многие классы закрыты на карантин.
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В Мурманскую область поступила первая партия "Спутника М"
Мурманская область получила первую партию вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"