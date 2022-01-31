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Захарова дала совет главе МИД Британии после ее слов о российских олигархах
Захарова дала совет главе МИД Британии после ее слов о российских олигархах - РИА Новости, 31.01.2022
Захарова дала совет главе МИД Британии после ее слов о российских олигархах
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на реплику министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о конфискации имущества у... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:54
2022-01-31T19:20
в мире
киев
лондон
дмитрий песков
нато
мария захарова
россия
лиз трасс
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на реплику министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о конфискации имущества у проживающих в Лондоне российских олигархов.В воскресенье Трасс заявила, что Соединенное Королевство допускает такую возможность в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации вокруг Украины. Отвечая на вопрос о том, что это может ударить и по британским инвесторам, глава Форин-офиса сказала, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы"."Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие". Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать", — написала Захарова в Telegram-канале.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ. Кроме того, в МИД не раз отмечали, что раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
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в мире, киев, лондон, дмитрий песков, нато, мария захарова, россия, лиз трасс
10:54 31.01.2022 (обновлено: 19:20 31.01.2022)
 
Захарова дала совет главе МИД Британии после ее слов о российских олигархах

Захарова рекомендовала главе МИД Британии Трасс изучить список коррупционеров из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на реплику министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о конфискации имущества у проживающих в Лондоне российских олигархов.
В воскресенье Трасс заявила, что Соединенное Королевство допускает такую возможность в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации вокруг Украины. Отвечая на вопрос о том, что это может ударить и по британским инвесторам, глава Форин-офиса сказала, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы".
"Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие". Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать", — написала Захарова в Telegram-канале.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ. Кроме того, в МИД не раз отмечали, что раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 21:30
FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
 
В миреКиевЛондонДмитрий ПесковНАТОМария ЗахароваРоссияЛиз Трасс
 
 
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