https://ria.ru/20220131/sovet-1770267570.html

Захарова дала совет главе МИД Британии после ее слов о российских олигархах

Захарова дала совет главе МИД Британии после ее слов о российских олигархах - РИА Новости, 31.01.2022

Захарова дала совет главе МИД Британии после ее слов о российских олигархах

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на реплику министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о конфискации имущества у... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:54

2022-01-31T10:54

2022-01-31T19:20

в мире

киев

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дмитрий песков

нато

мария захарова

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лиз трасс

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на реплику министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о конфискации имущества у проживающих в Лондоне российских олигархов.В воскресенье Трасс заявила, что Соединенное Королевство допускает такую возможность в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации вокруг Украины. Отвечая на вопрос о том, что это может ударить и по британским инвесторам, глава Форин-офиса сказала, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы"."Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие". Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать", — написала Захарова в Telegram-канале.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ. Кроме того, в МИД не раз отмечали, что раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220130/britaniya-1770225851.html

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в мире, киев, лондон, дмитрий песков, нато, мария захарова, россия, лиз трасс