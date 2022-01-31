10:54 31.01.2022 (обновлено: 19:20 31.01.2022)
Захарова дала совет главе МИД Британии после ее слов о российских олигархах
Захарова рекомендовала главе МИД Британии Трасс изучить список коррупционеров из России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на реплику министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о конфискации имущества у проживающих в Лондоне российских олигархов.
В воскресенье Трасс заявила, что Соединенное Королевство допускает такую возможность в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации вокруг Украины. Отвечая на вопрос о том, что это может ударить и по британским инвесторам, глава Форин-офиса сказала, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы".
"Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие". Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать", — написала Захарова в Telegram-канале.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ. Кроме того, в МИД не раз отмечали, что раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.