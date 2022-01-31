https://ria.ru/20220131/sneg-1770504801.html
Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега
Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега - РИА Новости, 01.02.2022
Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега
Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-31T10:58
2022-01-31T10:58
2022-02-01T16:01
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снегопад в москве
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий."На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220129/moskva-1770495544.html
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