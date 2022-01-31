https://ria.ru/20220131/sneg-1770504801.html

Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега

Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега - РИА Новости, 01.02.2022

Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега

Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.02.2022

2022-01-31T10:58

2022-01-31T10:58

2022-02-01T16:01

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий."На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220129/moskva-1770495544.html

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