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Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега
Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега - РИА Новости, 01.02.2022
Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега
Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-31T10:58
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий."На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - дополняется в сообщении.
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снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы
10:58 31.01.2022 (обновлено: 16:01 01.02.2022)
 

Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобили на парковке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дороги и кровли Москвы продолжают очищать от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице минус 3-1, временами снег. Непрерывно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.
"На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - дополняется в сообщении.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 11:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Коммунальщики продолжают убирать Москву от снега
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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