https://ria.ru/20220131/skorost-1770360723.html

Снижение порога скорости приведет к росту коррупции, заявил Володин

Снижение порога скорости приведет к росту коррупции, заявил Володин - РИА Новости, 31.01.2022

Снижение порога скорости приведет к росту коррупции, заявил Володин

Предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час не имеет под собой серьезных оснований и расчетов, это повлечет за... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:19

2022-01-31T18:19

2022-01-31T19:11

вячеслав володин

общество

госдума рф

максим ликсутов

авто

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час не имеет под собой серьезных оснований и расчетов, это повлечет за собой повышение коррупции, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчётов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечёт за собой повышение коррупции", — объяснил парламентарий.Парламентарий отметил, что авторам таких инициатив необходимо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывалось категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога. "Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки", — добавил он.Также Володин запустил опрос среди подписчиков своего канала, предлагая выступить "за" или "против" такого предложения. На данный момент проголосовало почти 8 тысяч человек — 78% не поддерживают идею, а 22% — поддерживают.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил РИА Новости, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%.

https://ria.ru/20220131/skorost-1770323908.html

https://ria.ru/20220120/shtraf-1768660524.html

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вячеслав володин, общество, госдума рф, максим ликсутов , авто