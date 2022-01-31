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Снижение порога скорости приведет к росту коррупции, заявил Володин
Снижение порога скорости приведет к росту коррупции, заявил Володин - РИА Новости, 31.01.2022
Снижение порога скорости приведет к росту коррупции, заявил Володин
Предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час не имеет под собой серьезных оснований и расчетов, это повлечет за... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:19
2022-01-31T19:11
вячеслав володин
общество
госдума рф
максим ликсутов
авто
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час не имеет под собой серьезных оснований и расчетов, это повлечет за собой повышение коррупции, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчётов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечёт за собой повышение коррупции", — объяснил парламентарий.Парламентарий отметил, что авторам таких инициатив необходимо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывалось категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога. "Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки", — добавил он.Также Володин запустил опрос среди подписчиков своего канала, предлагая выступить "за" или "против" такого предложения. На данный момент проголосовало почти 8 тысяч человек — 78% не поддерживают идею, а 22% — поддерживают.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил РИА Новости, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%.
https://ria.ru/20220131/skorost-1770323908.html
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вячеслав володин, общество, госдума рф, максим ликсутов , авто
18:19 31.01.2022 (обновлено: 19:11 31.01.2022)
 
Снижение порога скорости приведет к росту коррупции, заявил Володин

Спикер ГД Володин выступил против идеи снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/час

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час не имеет под собой серьезных оснований и расчетов, это повлечет за собой повышение коррупции, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчётов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечёт за собой повышение коррупции", — объяснил парламентарий.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 15:21
"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости
Парламентарий отметил, что авторам таких инициатив необходимо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывалось категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога. "Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки", — добавил он.
Также Володин запустил опрос среди подписчиков своего канала, предлагая выступить "за" или "против" такого предложения. На данный момент проголосовало почти 8 тысяч человек — 78% не поддерживают идею, а 22% — поддерживают.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил РИА Новости, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%.
Водитель за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 05:28
"Ъ": МВД не планирует назначать штрафы за превышение средней скорости
 
Вячеслав ВолодинОбществоГосдума РФМаксим ЛиксутовАвто
 
 
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